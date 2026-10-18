Кому деньги поступят в первую очередь

Согласно утвержденному графику, приоритетное право на раннее получение средств имеют ветераны и граждане, пострадавшие от войны. Им выплаты традиционно поступают на счета до 10 числа каждого месяца, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

К этой категории относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью, полученной в результате войны, граждане с особыми заслугами перед государством, а также члены семей погибших защитников и защитниц Украины.

Когда ожидать зачисления остальным украинцам

Для большинства пенсионеров график остается неизменным – выплаты будут производиться в период с 4 по 25 ноября. Точная дата зависит от индивидуального графика, а получить деньги можно как через уполномоченные банки, так и в отделениях Укрпочты.

Если человек имеет инвалидность I группы или нуждается в постоянном постороннем уходе, он может оформить бесплатную доставку наличных прямо на дом. Для этого достаточно написать соответствующее письменное заявление.

Кроме того, закон позволяет поручить получение средств родственникам на основании нотариальной доверенности.

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Важно! Если такой документ оформлен на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно подтверждать свое желание получать выплаты через представителя.

Какие доплаты к пенсии назначались ранее

Напомним, что вВ октябре часть пожилых людей получила приятный бонус к основной сумме. Речь идет об автоматической возрастной надбавке для тех, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет начали получать дополнительные 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а гражданам старше 80 лет государство доплачивает максимальные 570 гривен.