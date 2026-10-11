Кому на карту поступает всего 25 % пенсии

Дело в том, что законодательство позволяет направлять львиную долю средств на оплату содержания человека в государственном учреждении. Если пожилой человек постоянно проживает в интернате или пансионате на полном государственном обеспечении, ему выплачивают лишь 25% от назначенной пенсии.

Остаток средств Пенсионный фонд автоматически перечисляет учреждению, где проживает пенсионер, для покрытия расходов на его проживание и питание. Однако, если размер пенсии превышает фактическую стоимость содержания, человеку обязаны выплатить эту разницу.

В любом случае сумма "на руки" никогда не может быть меньше гарантированных 25%.

Важно! Отдельный алгоритм действует для тех, кто имеет на иждивении нетрудоспособных членов семьи. В таком случае сам пенсионер получает свою четверть, а его иждивенцам государство может перечислять до 50% от общего размера выплаты (если их двое или больше – деньги делятся поровну).

Что еще угрожает пенсионным счетам

Сокращение выплат из-за проживания в государственных учреждениях – не единственная причина, почему пожилые украинцы могут лишиться доступа к деньгам. Как как уже сообщалось ранее, пенсионерам крайне опасно просто накапливать средства на банковской карте без движения.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Если человек находится на временно оккупированной территории и в течение шести месяцев не совершает никаких расходных операций, выплату могут полностью приостановить до прохождения физической идентификации. Кроме того, строгий финансовый мониторинг банков может привести к блокировке счета из-за нетипичных переводов или устаревших персональных данных.

Эксперты советуют диверсифицировать риски: часть денег оставлять на карте для оплаты коммунальных услуг, а другую – снимать наличными в качестве надежного резерва.