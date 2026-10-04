Почему опасно накапливать пенсию на карте

Если пенсионер проживает на временно оккупированной территории и в течение шести месяцев на его счете нет расходных операций, выплату пенсии могут приостановить. Пенсионный фонд поясняет, что для таких получателей также предусмотрено требование проходить физическую идентификацию.

Чтобы избежать дополнительных проверок, достаточно совершать хотя бы одну операцию в месяц. Впрочем, помимо риска приостановки выплат, пожилые клиенты банков часто становятся мишенью для мошенников. Быстрый доступ к средствам через карту делает их уязвимыми для манипуляций.

С другой стороны, хранение всей суммы наличными также не является идеальным решением, ведь бумажные деньги не защищены от краж и не приносят никакого финансового дохода.

Как финансовый мониторинг влияет на счета пенсионеров

Блокировка карты чаще всего происходит не из-за самого факта получения пенсии, а из-за строгих требований банковского финмониторинга. Если финансовое учреждение фиксирует нетипичные переводы, резкое изменение поведения клиента или обнаруживает устаревшие персональные данные, доступ к деньгам временно ограничивается.

В таких случаях банк потребует обновить информацию или подтвердить источник происхождения средств. Поэтому финансовые эксперты традиционно советуют применять правило "диверсификации", то есть распределять свои сбережения.

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Часть пенсии целесообразно оставлять на банковской карте для удобной оплаты коммунальных услуг и повседневных покупок в магазинах.

Остальную часть стоит снимать наличными, создавая надежный резерв на случай перебоев с электроэнергией или технических сбоев в работе банков.

Также стоит помнить, что счет могут арестовать из-за долгов, если на это имеется соответствующее решение суда и открыто исполнительное производство.