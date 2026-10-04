Чому небезпечно накопичувати пенсію на картці

Якщо пенсіонер проживає на тимчасово окупованій території та протягом шести місяців на його рахунку немає видаткових операцій, виплату пенсії можуть припинити. Пенсійний фонд пояснює, що для таких отримувачів також передбачена вимога проходити фізичну ідентифікацію.

Щоб уникнути додаткових перевірок, достатньо здійснювати хоча б одну операцію на місяць. Втім, окрім ризику призупинення виплат, літні клієнти банків часто стають мішенню для шахраїв. Швидкий доступ до коштів через картку робить їх вразливими до маніпуляцій.

З іншого боку, зберігання всієї суми в готівці також не є ідеальним рішенням, адже паперові гроші не захищені від крадіжок і не приносять жодного фінансового доходу.

Як фінансовий моніторинг впливає на рахунки пенсіонерів

Блокування картки найчастіше стається не через сам факт отримання пенсії, а через суворі вимоги банківського фінмоніторингу. Якщо фінустанова фіксує нетипові перекази, різку зміну поведінки клієнта або виявляє застарілі персональні дані, доступ до грошей тимчасово обмежують.

У таких випадках банк вимагатиме актуалізувати інформацію або підтвердити джерело походження коштів. Тому фінансові експерти традиційно радять застосовувати правило "диверсифікації", тобто розділяти свої заощадження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Частину пенсії доцільно залишати на банківській картці для зручної оплати комунальних послуг та щоденних покупок у магазинах.

Іншу частину варто знімати готівкою, створюючи надійний резерв на випадок перебоїв з електроенергією або технічних збоїв у роботі банків.

Також варто пам'ятати, що рахунок можуть заарештувати через борги, якщо на це є відповідне рішення суду та відкрите виконавче провадження.