400 літрів пальонки та контрафакту на півмільйона гривень: БЕБ викрило схему незаконної торгівлі

Детективи БЕБ викрили волинянина, що реалізовував незаконно виготовлені тютюнові вироби. Також житель Луцька продавав алкоголь невідомого походження.

Що відомо про цю справу

Підозрюваний не був зареєстрований як суб’єкт господарювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.

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Волинянин не мав ліцензії на виробництво та реалізацію підакцизних товарів. Продаж вказаної продукції відбувався так:

підозрюваний зберігав незаконно виготовлені товари у занедбаних торгових кіосках;

продаж товару відбувався за готівку;

товар реалізовувався серед постійних клієнтів.

Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 400 літрів алкогольних напоїв без марок і з підробленими марками акцизного податку України та майже 3 тисячі контрафактних сигарет,

– йдеться у повідомленні БЕБ.

Загальна вартість продукції, що була вилучена – майже півмільйона гривень (зараз цей товар під арештом).

Зверніть увагу! Досудове розслідування триває. БЕБ продовжує встановлювати причетних до цієї справи.