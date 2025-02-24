Что известно об этом деле

Подозреваемый не был зарегистрирован как субъект хозяйствования, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

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Волынянин не имел лицензии на производство и реализацию подакцизных товаров. Продажа указанной продукции происходил так:

  • подозреваемый хранил незаконно изготовленные товары в заброшенных торговых киосках;
  • продажа товара происходила за наличные деньги;
  • товар реализовывался среди постоянных клиентов.

Во время обысков сотрудники БЭБ изъяли более 400 литров алкогольных напитков без марок и с поддельными марками акцизного налога Украины и почти 3 тысячи контрафактных сигарет,
– говорится в сообщении БЭБ.

Общая стоимость продукции, что была изъята – почти полмиллиона гривен (сейчас этот товар под арестом).

Обратите внимание! Досудебное расследование продолжается. БЭБ продолжает устанавливать причастных к этому делу.