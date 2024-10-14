Незаконне нарахування штрафів за комуналку: що робити споживачам

Попри війну та блекаути, компанії продовжують стягувати заборгованість і відключати боржників від комунальних послуг. Щоб уникнути проблем, варто дотримуватися кількох рекомендацій адвоката.

Необґрунтовно нараховані борги

Якщо постачальник комунальних послуг необґрунтовано нарахував вам борг, адвокат і керуючий партнер Адвокатської фірми "Пакс", співзасновник БФ "ProUkraine" Станіслав Ліфлянчик рекомендує зібрати документи, які підтверджують вашу правоту. Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу.

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Мова йде про показання лічильників, акти, квитанції про оплату тощо. Як пояснив адвокат, у такому випадку необхідно скласти заяву на перерахунок заборгованості, додати всі зібрані документи та подати їх до енергетичної компанії.

Станіслав Ліфтянчик Адвокат і керуючий партнер Адвокатської фірми "Пакс" Наостанок скажу, що на мій превеликий жаль комунальні компанії часто порушують закон та маніпулюють припиненням надання послуг. Наприклад, якщо у вас немає боргу, а вас відімкнули від газу, то єдиним законним інструментом є – судовий позов з визнанням дій незаконними та зобов’язанням підключити.

Втім, якщо заяву розглянули, але відмовили в зменшенні боргу, спочатку варто звернутися до міністерства зі скаргою на незаконні дії постачальника комунальних послуг, а вже потім звертатися до суду.

Як уникнути штрафів

Водночас адвокат застерігає українців від самовільного підключення до мереж комунальних послуг, оскільки це може призвести до серйозних наслідків. Адже у разі виявлення незаконного підключення споживача можуть:

відключити від послуг;

нарахувати борг із використанням підвищеного коефіцієнта;

накласти штраф і навіть порушити кримінальну справу за крадіжку.

Зверніть увагу! Якщо є самовільне підключення, варто звернутися до постачальника з заявою про підключення і на час її розгляду відключитися від мережі.

А у випадку, якщо житло вже відключене від послуг, краще не зволікати та звернутися до юриста, оскільки часто такі відключення можуть бути незаконними, а скарги допомагають розвʼязати проблему.