Незаконне нарахування штрафів за комуналку: що робити споживачам
Попри війну та блекаути, компанії продовжують стягувати заборгованість і відключати боржників від комунальних послуг. Щоб уникнути проблем, варто дотримуватися кількох рекомендацій адвоката.
Необґрунтовно нараховані борги
Якщо постачальник комунальних послуг необґрунтовано нарахував вам борг, адвокат і керуючий партнер Адвокатської фірми "Пакс", співзасновник БФ "ProUkraine" Станіслав Ліфлянчик рекомендує зібрати документи, які підтверджують вашу правоту. Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу.
Читайте також: Як порахувати вартість електроенергії по лічильнику
Мова йде про показання лічильників, акти, квитанції про оплату тощо. Як пояснив адвокат, у такому випадку необхідно скласти заяву на перерахунок заборгованості, додати всі зібрані документи та подати їх до енергетичної компанії.
Наостанок скажу, що на мій превеликий жаль комунальні компанії часто порушують закон та маніпулюють припиненням надання послуг. Наприклад, якщо у вас немає боргу, а вас відімкнули від газу, то єдиним законним інструментом є – судовий позов з визнанням дій незаконними та зобов’язанням підключити.
Втім, якщо заяву розглянули, але відмовили в зменшенні боргу, спочатку варто звернутися до міністерства зі скаргою на незаконні дії постачальника комунальних послуг, а вже потім звертатися до суду.
Як уникнути штрафів
Водночас адвокат застерігає українців від самовільного підключення до мереж комунальних послуг, оскільки це може призвести до серйозних наслідків. Адже у разі виявлення незаконного підключення споживача можуть:
- відключити від послуг;
- нарахувати борг із використанням підвищеного коефіцієнта;
- накласти штраф і навіть порушити кримінальну справу за крадіжку.
Зверніть увагу! Якщо є самовільне підключення, варто звернутися до постачальника з заявою про підключення і на час її розгляду відключитися від мережі.
А у випадку, якщо житло вже відключене від послуг, краще не зволікати та звернутися до юриста, оскільки часто такі відключення можуть бути незаконними, а скарги допомагають розвʼязати проблему.