Як порахувати показники лічильника

Щоб рахувати спожиту електроенергію за лічильником, потрібно виконати кілька простих кроків. Передусім, слід зняти показники з лічильника.

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Дисплей електролічильника відображає кількість кіловат-годин, яку будинок спожив за весь час. Далі слід показник на поточний день.

Зауважте! Якщо у вас двозонний або тризонний лічильник, окремо записуйте показники для кожної зони (денна, нічна і пікова зона).

Щоб визначити, скільки кіловат-годин ви спожили за певний період (наприклад, за місяць), відніміть попередній показник від поточного.

Наприклад! Якщо на початку місяця на лічильнику було 1500 кіловат-годин, а наприкінці місяця стало 1600 кіловат-годин, то ви спожили 100 кіловат-годин.

Далі кількість спожитих кіловат-годин помножте на ваш тариф на електроенергію, який діє у вашому регіоні. Наприклад, якщо ваш тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину, то для 100 кіловат-годин розрахунок буде: 100 кіловат-годин × 4,32 гривні = 432 гривні.

До речі! Якщо ви маєте пільги або спеціальні тарифи, то знижка буде застосована на певну частину споживаної енергії.