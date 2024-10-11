Хто має право на субсидію

Розмір субсидії від середнього сукупного доходу на одну особу, майнового стану та норм споживання. За електроенергію, спожиту понад норматив, родина сплачує самостійно, повідомляють на порталі Дія.

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Оформити субсидію можуть:

одна з осіб, зареєстрованих у житлі;

людина, яка орендує житло за договором оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка проживає без реєстрації, навіть без договору оренди (за наявності документів про проживання, як-от довідка ВПО);

опікун чи піклувальник неповнолітньої дитини або недієздатної особи;

індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не прийнятий в експлуатацію, але нараховуються платежі за послуги.

Зауважте! Це означає, що пенсіонери незалежно від соціального статусу можуть оформити субсидію, якщо в них бракує коштів на оплату комунальних послуг.

Куди звернутися по субсидію

Для оформлення субсидії можна звернутися через спрощений механізм, який дозволяє подати документи без зайвих довідок. Пенсійний фонд України самостійно оформить заяву та декларацію на основі даних з офіційних реєстрів.

Подати звернення можна такими способами:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (обравши опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу”);

через портал "Дія" (пошук опції "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб сільської, селищної або міської ради.

Для подання заяви в електронному форматі необхідно мати кваліфікований електронний підпис.