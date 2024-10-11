Кто имеет право на субсидию

Размер субсидии от среднего совокупного дохода на одного человека, имущественного положения и норм потребления. За электроэнергию, потребленную сверх норматива, семья платит самостоятельно, сообщают на портале Действие.

Читайте также Украинцам могут вернуть военный сбор, уплаченный избыточно

Оформить субсидию могут:

один из лиц, зарегистрированных в жилье;

человек, который арендует жилье по договору аренды;

внутренне перемещенное лицо, проживающее без регистрации, даже без договора аренды (при наличии документов о проживании, например справка ВПЛ);

опекун или попечитель несовершеннолетнего ребенка или недееспособного лица;

индивидуальный застройщик, если дом еще не принят в эксплуатацию, но начисляются платежи за услуги.

Заметьте! Это означает, что пенсионеры независимо от социального статуса могут оформить субсидию, если у них не хватает средств на оплату коммунальных услуг.

Куда обратиться за субсидией

Для оформления субсидии можно обратиться через упрощенный механизм, который позволяет подать документы без лишних справок. Пенсионный фонд Украины самостоятельно оформит заявление и декларацию на основе данных из официальных реестров.

Подать обращение можно такими способами:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (выбрав опцию “Заявление на жилищную субсидию или льготу”);

через портал "Дія" (поиск опции "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через уполномоченных лиц сельского, поселкового или городского совета.

Для подачи заявления в электронном формате необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.