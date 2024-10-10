Як повернути надлишок військового збору

Часом податки можуть бути сплачені в більшому обсязі, ніж це необхідно, з різних причин. Переплату з військового збору можна повернути, повідомляє ДПС.

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Зокрема, таке буває через помилки у фінансових розрахунках, дублювання платежів або технічні проблеми.

Щоб отримати повернення надміру сплаченого військового збору, потрібно подати письмову заяву до податкового органу.

Важливо! У заяві слід вказати період, за який запитується повернення, а також надати банківські реквізити для перерахування коштів. Додатково, за наявності, можна додати копію квитанції про сплату збору.

Заяву можна подати особисто, відправити поштою або скористатися електронним кабінетом платника податків. Податкове законодавство також дозволяє зарахувати надміру сплачені кошти на наступний звітний період.

Зауважте! Казначейство, відповідальне за обслуговування бюджетних коштів, повертає надлишок сплаченого військового збору протягом 5 днів після отримання висновку від контролюючого органу.