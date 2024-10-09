Які пільги мають військовослужбовці
Українські військові та їхні родини мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг, які можуть становити від 50% до 100% залежно від категорії. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.
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Пільги на оплату комунальних послуг отримують такі категорії:
- Учасники бойових дій – 75% знижки;
- Учасники війни (статті 8, 9 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") – 50% знижки;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
- Члени сімей загиблих – 50% знижки.
Як оформити пільги
Щоб отримати пільгу, особа повинна звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) і подати такі заяви:
- Заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
- Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи придбання твердого палива та скрапленого газу.
Необхідні документи:
- Паспорт;
- Документи, що підтверджують право на пільгу;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Зверніть увагу! Заяву можна подати не тільки у відділенні ПФУ, але й через електронний портал Пенсійного фонду.
Якщо ж особа не подала заяву на отримання пільг, вона може отримувати субсидію за загальними правилами.
Коли подавати заяву на субсидію
Громадянин може подати заяву на субсидію у будь-який час. Однак, за інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), час подачі заяви впливає на момент призначення допомоги.
Терміни подачі документів:
- Якщо заява подана з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.
- Якщо заява подана після 1 грудня, субсидія призначається з місяця, в якому було звернення.
Нагадуємо! Субсидія на опалювальний сезон діє з 1 жовтня по 30 квітня, а на неопалювальний — з 1 травня по 30 вересня.
Для оформлення субсидії необхідно подати:
- Спеціальну заяву;
- Декларацію про доходи та витрати.
Додаткові документи (за потреби):
- Довідка про статус переселенця;
- Копія договору про реструктуризацію заборгованості;
- Договір оренди;
- Довідка про непроживання за зареєстрованим місцем проживання тощо.