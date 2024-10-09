Які пільги мають військовослужбовці

Українські військові та їхні родини мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг, які можуть становити від 50% до 100% залежно від категорії. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Читайте також У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: що зміниться для пенсіонерів

Пільги на оплату комунальних послуг отримують такі категорії:

Учасники бойових дій – 75% знижки;

Учасники війни (статті 8, 9 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") – 50% знижки;

Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Члени сімей загиблих – 50% знижки.

Як оформити пільги

Щоб отримати пільгу, особа повинна звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) і подати такі заяви:

Заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи придбання твердого палива та скрапленого газу.

Необхідні документи:

Паспорт;

Документи, що підтверджують право на пільгу;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Зверніть увагу! Заяву можна подати не тільки у відділенні ПФУ, але й через електронний портал Пенсійного фонду.

Якщо ж особа не подала заяву на отримання пільг, вона може отримувати субсидію за загальними правилами.

Коли подавати заяву на субсидію

Громадянин може подати заяву на субсидію у будь-який час. Однак, за інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), час подачі заяви впливає на момент призначення допомоги.

Терміни подачі документів:

Якщо заява подана з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.

Якщо заява подана після 1 грудня, субсидія призначається з місяця, в якому було звернення.

Нагадуємо! Субсидія на опалювальний сезон діє з 1 жовтня по 30 квітня, а на неопалювальний — з 1 травня по 30 вересня.

Для оформлення субсидії необхідно подати:

Спеціальну заяву;

Декларацію про доходи та витрати.

Додаткові документи (за потреби):