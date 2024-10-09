Какие льготы имеют военнослужащие

Украинские военные и их семьи имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые могут составлять от 50% до 100% в зависимости от категории. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

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Льготы на оплату коммунальных услуг получают следующие категории:

Участники боевых действий – 75% скидки;

Участники войны (статьи 8, 9 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты") – 50% скидки;

Лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;

Члены семей погибших – 50% скидки.

Как оформить льготы

Чтобы получить льготу, лицо должно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подать следующие заявления:

Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы. Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Необходимые документы:

Паспорт;

Документы, подтверждающие право на льготу;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП).

Обратите внимание! Заявление можно подать не только в отделении ПФУ, но и через электронный портал Пенсионного фонда.

Если же лицо не подало заявление на получение льгот, оно может получать субсидию по общим правилам.

Когда подавать заявление на субсидию

Гражданин может подать заявление на субсидию в любое время. Однако, по информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), время подачи заявления влияет на момент назначения помощи.

Сроки подачи документов:

Если заявление подано с 1 октября до 30 ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона.

Если заявление подано после 1 декабря, субсидия назначается с месяца, в котором было обращение.

Напоминаем! Субсидия на отопительный сезон действует с 1 октября по 30 апреля, а на неотапливаемый - с 1 мая по 30 сентября.

Для оформления субсидии необходимо подать:

Специальное заявление;

Декларацию о доходах и расходах.

Дополнительные документы (при необходимости):