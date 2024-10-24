Незаконно завищені пенсії: Рахункова палата виявила порушення у ПФУ

Рахункова палата перевірила ПФУ та зазначила, що в умовах війни установа працює ефективно та стабільно. Попри це, деякі пенсії виявилися необґрунтовано завищеними.

Завищені пенсії

Зокрема здійснено своєчасну виплату пенсій для понад 10 мільйонів пенсіонерів й проведено заплановані перерахунки.

Читайте також Інформація для пенсіонерів в окупації: як отримати українську пенсію

Забезпечити стійку пенсійну систему вдалося завдяки коштам Проєкту РЕАСЕ та уряду США, які дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату усіх пенсій. Також це дозволило у повному обсязі відшкодувати зобов’язання державного бюджету перед ПФУ – 12,7 мільярда доларів.

Рахункова палата відзначила позитивні зміни у системі контролю за виплатами. Нові механізми верифікації пенсійних виплат дозволили значно зменшити ризики переплат і нецільового використання коштів,

– додали у Мінсоцполітики.

Проте були виявлені фактори, що обтяжують бюджет ПФУ. Зокрема, недосконалість законодавства щодо пенсійного забезпечення деяких категорій пенсіонерів, осіб, що проживають у зонах радіоактивного забруднення та осіб з інвалідністю. Це стало причиною судових позовів для отримання необґрунтованих підвищених пенсій.