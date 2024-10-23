Куди перераховується пенсія осіб в окупації

Починаючи з 2022 року, деяким пенсіонерам, що отримували пенсію через Укрпошту, надходять виплати на спеціальну карту в Ощадбанку. Маються на увазі жителі населених пунктів в окупації або зоні бойових дій, пояснює експерт з пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

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Нагадаємо! Уряд прийняв рішення про відкриття спеціальних пенсійних рахунків в Ощадбанку для пенсіонерів, що раніше отримували виплати через Укрпошту.

Вважається, що такі пенсіонери зможуть згодом сконтактуватися з банком і отримати свої гроші. Якщо особі припинили виплату пенсії, вона має звернутись у відділення ПФУ на території підконтрольній Україні.

Сергій Коробкін Експерт з пенсійного забезпечення Теоретично можна також скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонд або пройти так звану ідентифікацію через відеоконференцзв’язок з працівниками ПФУ. Але гроші все одно в кращому випадку будуть нараховуватися на український банківський рахунок.

Зауважте! Пенсіонери, яким надходили виплати на карту, мають і надалі отримувати свої гроші на цей же рахунок.

Як отримати консультацію від ПФУ

Щоб дізнатися, що відбувається з пенсією конкретної особи, можна звернутись у контакт-центр ПФУ. Зробити це можна декількома методами:

за телефоном

Для дзвінка на гарячу лінію можна зателефонувати за одним з номерів телефонів:

380-800-503-753;

38-044-281-08-70;

38-044-281-08-71.

Зверніть увагу! Ви також можете зателефонувати до головного управління Пенсійного фонду у конкретній області.

через електронну пошту

Звернутись у ПФУ можна, написавши листа на адресу: info@pfu.gov.ua.

через Skype

Аби написати у ПФУ, потрібно ввести логін ccpensfund.

Важливо! Сконтактуватись з ПФУ можна і через електронний портал ПФУ.