Куда перечисляется пенсия лиц в оккупации

Начиная с 2022 года, некоторым пенсионерам, получавшим пенсию через Укрпочту, поступают выплаты на специальную карту в Ощадбанке. Имеются в виду жители населенных пунктов в оккупации или зоне боевых действий, объясняет эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин.

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Напомним! Правительство приняло решение об открытии специальных пенсионных счетов в Ощадбанке для пенсионеров, ранее получавших выплаты через Укрпочту.

Считается, что такие пенсионеры смогут впоследствии сконтактироваться с банком и получить свои деньги. Если особе прекратили выплату пенсии, она должна обратиться в отделение ПФУ на территории подконтрольной Украине.

Сергей Коробкин Эксперт по пенсионному обеспечению Теоретически можно также воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда или пройти так называемую идентификацию через видеоконференцсвязь с работниками ПФУ. Но деньги все равно в лучшем случае будут начисляться на украинский банковский счет.

Заметьте! Пенсионеры, которым поступали выплаты на карту, должны и в дальнейшем получать свои деньги на этот же счет.

Как получить консультацию от ПФУ

Чтобы узнать, что происходит с пенсией конкретного лица, можно обратиться в контакт-центр ПФУ. Сделать это можно несколькими методами:

по телефону

Для звонка на горячую линию можно позвонить по одному из номеров телефонов:

380-800-503-753;

38-044-281-08-70;

38-044-281-08-71.

Обратите внимание! Вы также можете позвонить в главное управление Пенсионного фонда в конкретной области.

через электронную почту

Обратиться в ПФУ можно, написав письмо на адрес: info@pfu.gov.ua.

через Skype

Чтобы написать в ПФУ, нужно ввести логин ccpensfund.

Важно! Сконтактироваться с ПФУ можно и через электронный портал ПФУ.