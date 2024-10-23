Як зміниться населення України

У 2021 році населення України складало 41 мільйон осіб, тоді як у 2024 році вже становило 34 мільйони осіб, повідомляє МВФ.

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За прогнозами МВФ, чисельність населення України у найближчі роки змінюватиметься наступним чином:

У 2024 році – 33,4 мільйона осіб, що збігається з квітневим прогнозом.

У 2025 році – на рівні 33 мільйона;

На 2026 рік – 34,2 мільйона осіб;

У 2027 році – 34,5 мільйона осіб;

Прогноз на 2028 рік також знижено до 34,5 мільйона осіб порівняно з квітневим прогнозом у 36 мільйона.

Крім того, МВФ переглянув свої очікування щодо повернення українських біженців. Якщо раніше очікували, що їх масове повернення почнеться у 2025 році, тепер цей процес прогнозують на 2026 рік.

Яке населення в Україні за даними інших джерел

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чисельність населення країни скоротилася приблизно на 10 мільйонів осіб.

Таке зниження було зумовлене масовою міграцією біженців, зниженням народжуваності та втрат серед цивільного населення і військових під час війни.

Цікаво! Станом на серпень 2024 року кількість мігрантів з України у світі досягла 6,7 мільйона осіб.

Згідно з даними Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, чисельність населення становила:

на 1 січня 2022 року – 42 мільйони осіб,

на липень 2024 року – 35,8 мільйона осіб. З цієї кількості, на територіях, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження у повному обсязі, проживало 31,1 мільйона осіб.

Ці цифри підкреслюють масштаб демографічних змін, з якими стикається Україна через війну.