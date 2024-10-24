Завышенные пенсии

В частности осуществлена своевременная выплата пенсий для более 10 миллионов пенсионеров и проведены запланированные перерасчеты.

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Обеспечить устойчивую пенсионную систему удалось благодаря средствам Проекта РЕАСЕ и правительства США, которые позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий. Также это позволило в полном объеме возместить обязательства государственного бюджета перед ПФУ – 12,7 миллиарда долларов.

Счетная палата отметила положительные изменения в системе контроля за выплатами. Новые механизмы верификации пенсионных выплат позволили значительно уменьшить риски переплат и нецелевого использования средств,

– добавили в Минсоцполитики.

Однако были выявлены факторы, обременяющие бюджет ПФУ. В частности, несовершенство законодательства относительно пенсионного обеспечения некоторых категорий пенсионеров, лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения и лиц с инвалидностью. Это стало причиной судебных исков для получения необоснованных повышенных пенсий.