Німеччина націоналізує імпортера газу Sefe, який раніше відносився до "газпрому", – ЗМІ
Джерело:Reuters
Уряд Німеччини хоче націоналізувати компанію-імпортера газу Sefe, щоб захистити її від банкрутства. Раніше компанія називалась Gazprom Germania й належала "газпрому".
Німеччина хоче націоналізувати Gazprom Germania
Наразі, зі слів представника Мінекономіки Німеччини відомо, що переговори щодо націоналізації колишньої Gazprom Germania й майбутньої Sefe тривають. Разом з тим у самій компанії, як і енергетичний регулятор Німеччини ситуацію коментувати відмовились.
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Чому Gazprom Germania важлива
- Колишній Gazprom Germania з квітня перебуває під федеральною опікою для забезпечення безпеки постачання газу в Німеччині.
- Компанія має важливе значення для європейського газового ринку та поставок для промисловості та домашніх господарств. Адже має активи та дочірні компанії в Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Бельгії, Чехії та за межами Європи.
Прикметно, що вчора німецький уряд в рамках боротьби з енергетичною кризою вирішив націоналізувати компанію Uniper, найбільшого імпортера російського газу.
Загалом Німеччина вже вкладає щонайменше 40 мільярдів євро у своїх трьох найбільших російських імпортерів газу – Uniper, Sefe та підрозділ EnBW – VNG.Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.