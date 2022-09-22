Німеччина націоналізує імпортера газу Sefe, який раніше відносився до "газпрому", – ЗМІ

Уряд Німеччини хоче націоналізувати компанію-імпортера газу Sefe, щоб захистити її від банкрутства. Раніше компанія називалась Gazprom Germania й належала "газпрому".

Німеччина хоче націоналізувати Gazprom Germania

Наразі, зі слів представника Мінекономіки Німеччини відомо, що переговори щодо націоналізації колишньої Gazprom Germania й майбутньої Sefe тривають. Разом з тим у самій компанії, як і енергетичний регулятор Німеччини ситуацію коментувати відмовились.

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Чому Gazprom Germania важлива

Колишній Gazprom Germania з квітня перебуває під федеральною опікою для забезпечення безпеки постачання газу в Німеччині.

Компанія має важливе значення для європейського газового ринку та поставок для промисловості та домашніх господарств. Адже має активи та дочірні компанії в Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Бельгії, Чехії та за межами Європи.

Експерти вважають, що націоналізація ймовірна, але кажуть, що це може зайняти кілька тижнів.

Прикметно, що вчора німецький уряд в рамках боротьби з енергетичною кризою вирішив націоналізувати компанію Uniper, найбільшого імпортера російського газу.

Загалом Німеччина вже вкладає щонайменше 40 мільярдів євро у своїх трьох найбільших російських імпортерів газу – Uniper, Sefe та підрозділ EnBW – VNG.