Мерц зустрінеться із Шольцом для розблокування допомоги Україні

Німеччина хоче розблокувати понад 3 мільярди євро для України. Ця допомога минулого року заморожена канцлером Олафом Шольцом.

Німеччина надасть кілька мільйонів євро допомоги Україні

Для ухвалення цього рішення голова ХДС, партії-переможця парламентських виборів у Німеччині та ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться з Шольцом, пише 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Читайте також ППО IRIS-T, Patriot, мільярди євро: скільки грошей і зброї Україна отримала від Німеччини

Ми припускаємо, що кошти будуть виділені швидко,

— сказав він.

Водночас консервативна та соціал-демократична партії Німеччини, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, у вівторок оголосили про намір здійснити безпрецедентні інвестиції в оборону та економіку країни. Ці інвестиції складатимуть сотні мільярдів євро. Таке рішення ухвалюється на тлі загрози скорочення підтримки з боку США.

Щодо оборони, дві політичні сили планують наступного тижня винести на голосування в Бундестазі питання про зміну конституційних правил, які обмежують державний бюджетний дефіцит,

— пише газета.

Цікаво! Майбутній канцлер Німеччини заявив, що попри небезпеки, що загрожують свободі та миру на нашому континенті, наш підхід до оборони має бути: чого б це не коштувало. Цей вислів відсилає до слів, які у 2012 році сказав тодішній голова Європейського центрального банку Маріо Драґі, коли пообіцяв захищати євро за будь-яку ціну під час кризи державного боргу.