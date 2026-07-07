Німеччина готується до найгіршого: уряд створює стратегічний запас газу

Після енергетичної кризи, яку спричинило різке скорочення постачань газу з Росії, та нових перебоїв через війну в Ірані, Берлін вирішив перестрахуватися. Німеччина планує створити екстрені запаси газу.

Які запаси газу створить Німеччина

Наразі міністерство економіки країни розробляє плани стратегічного резерву, який використовуватиметься у разі надзвичайних ситуацій, пише Reuters.

Дивіться також Історична угода: Канада укладе масштабний газовий контракт з країною Європи

Запланований резерв міститиме близько 24 терават-годин газу.

Фактично Берлін "зарезервує" майже 10% усіх німецьких газосховищ виключно для надзвичайних ситуацій. Адже країна володіє найбільшими потужностями підземного зберігання газу в Євросоюзі – близько 248 терават-годин.

Однак заповнювати резерви будуть не одразу. За задумом Мінекономіки, закупівля газу відбуватиметься поступово протягом двох – трьох років, щоб не розкручувати ціни.

Перші бронювання потужностей у сховищах заплановані на зиму 2026 – 2027 років. А початково наповнювати резерв мають розпочати влітку 2027 року.

Водночас обізнані джерела зазначають, що такий стратегічний резерв обійдеться Німеччині дорого:

вартість створення запасів разом із закупівлею газу та його закачуванням до сховищ оцінюється від 1,2 до 1,5 мільярда євро ;

; ще від 150 до 180 мільйонів євро потрібно щороку на експлуатацію резерву.

При цьому додаткові витрати ляжуть на плечі абонентів. Фінансувати резерв планують коштом спеціального збору з усіх споживачів природного газу.

Навіщо створюють стратегічні запаси

Німеччина створює резерв газу на критичні випадки, щоб посилити свою енергетичну безпеку.

Річ у тім, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило необхідність терміново замінити російські постачання газу, що виявилося непростою справою. Це стало ударом для німецької промисловості, яка значно залежала від дешевої енергії з Росії.

Свою роль зіграли і побоювання нових глобальних криз після перебоїв із постачаннями у 2026 році через Ормузьку протоку.

Зокрема, німецькі енергетичні компанії попереджали, що через конфлікт на Близькому Сході та низький рівень запасів країна може зіткнутися з проблемою забезпечення газом уже майбутньої зими.

До слова, не всі в Німеччині відмовлятися від російського газу. Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель заявила нещодавно, що планує відновити постачання нафти й газу Москви, якщо стане канцлером.