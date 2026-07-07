Какие запасы газа создаст Германия

В настоящее время министерство экономики страны разрабатывает планы по созданию стратегического резерва, который будет использоваться в случае чрезвычайных ситуаций, пишет Reuters.

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Планируемый резерв будет содержать около 24 тераватт-часов газа.

Фактически Берлин "зарезервирует" почти 10% всех немецких газохранилищ исключительно для чрезвычайных ситуаций. Ведь страна обладает крупнейшими мощностями подземного хранения газа в Евросоюзе – около 248 тераватт-часов.

Однако заполнять резервы будут не сразу. По замыслу Минэкономики, закупка газа будет происходить постепенно в течение двух–трех лет, чтобы не разгонять цены.

Первые бронирования мощностей в хранилищах запланированы на зиму 2026–2027 годов. А наполнение резерва должны начать летом 2027 года.

В то же время осведомленные источники отмечают, что такой стратегический резерв обойдется Германии дорого:

стоимость создания запасов вместе с закупкой газа и его закачкой в хранилища оценивается от 1,2 до 1,5 миллиарда евро ;

; еще от 150 до 180 миллионов евро потребуется ежегодно на эксплуатацию резерва.

При этом дополнительные расходы лягут на плечи абонентов. Финансировать резерв планируют за счет специального сбора со всех потребителей природного газа.

Зачем создают стратегические запасы

Германия создает резерв газа на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность.

Дело в том, что полномасштабное вторжение России в Украину вызвало необходимость срочно заменить российские поставки газа, что оказалось непростым делом. Это стало ударом для немецкой промышленности, которая в значительной степени зависела от дешевой энергии из России.

Свою роль сыграли и опасения новых глобальных кризисов после перебоев с поставками в 2026 году из-за Ормузского пролива.

В частности, немецкие энергетические компании предупреждали, что из-за конфликта на Ближнем Востоке и низкого уровня запасов страна может столкнуться с проблемой обеспечения газом уже следующей зимой.

К слову, не все в Германии готовы отказаться от российского газа. Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алиса Вайдель недавно заявила, что планирует возобновить поставки нефти и газа из Москвы, если станет канцлером.