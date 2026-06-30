Хто хоче повернути нафту та газ Росії

Про це заявила лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Аліса Вайдель в інтерв'ю Reuters.

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Політикиня прагне здобути посаду канцлера на наступних загальнонаціональних виборах у Німеччині, запланованих не пізніше 2029 року. Після цього планує "припинити бойкот Росії".

Дешева енергія з Росії була секретом успіху бренду Made in Germany. Нам потрібно її повернути. Втрата цієї енергії відкинула нас на роки назад. Сотні тисяч робочих місць були втрачені,

– сказала Вайдель.

Ба більше, очільниця АДН вважає, що відмова від російської нафти та газу зробила Німеччину залежною від США, які продають енергію Європі за значно вищими цінами.

Заяви Вайдель пролунали вслід за поїздкою депутата її партії Маркуса Фронмаєра до Росії минулого місяця. Тоді він зустрівся з головою "Газпрому" Олексієм Міллером і закликав відновити роботу трубопроводу "Північний потік".

Повернувшись в Німеччину, він відкинув усю критику його поїздки.

Ми повинні бути обережними, щоб Німеччина не втратила можливість повернутися на російський ринок,

– наголосив тоді Франмаєр.

За його словами, відновити постачання російського газу до Німеччини можна було б приблизно за три місяці.

Чому у Німеччині сумують за Росією

Варто зазначити, що Німеччина дійсно особливо постраждала від різкого скорочення постачань російської нафти й газу.

До запровадження санкцій у 2022 році Росія забезпечувала понад третину імпорту сирої нафти Німеччини та більш як половину поставок природного газу.

Відтоді країна так і не оговталася від наслідків зупинки газопроводу "Північний потік":

ціни на енергоносії різко зросли;

промисловість країни просіла через дорогі енергоресурси.

Яскравим прикладом стала компанія Volkswagen, яка через труднощі планує скоротити до 100 тисяч робочих місць.

Відтак, хоча нинішній уряд Німеччини продовжує допомагати Києву, думки німецького суспільства дедалі більше розходяться. Про це свідчить той факт, що партія Вайдель АДН наразі лідирує на виборах у двох ключових землях на сході країни – Саксонії-Анхальт та Мекленбурзі-Передній Померанії.

До слова, не лише в Німеччині хочуть поновити енергетичні зв'язки з Москвою. Нещодавно віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні закликав відновити імпорт російського газу.