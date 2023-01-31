Німецький експорт до Росії впав більш ніж вполовину за рік: з імпортом все інакше

У той час як німецький експорт до Росії скоротився більше ніж на половину, імпорт з Росії зменшився менш різко, попри припинення постачання викопного палива.

Як змінилися обсяги торгівлі

Згідно з публікацією уряду, експорт Німеччини до Росії був майже на 60% меншим у жовтні 2022 року порівняно з жовтнем 2021 року. Тим часом імпорт із країни впав лише приблизно на 49%, попри масштабні зусилля відмовитися від російського імпорту викопного палива.

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Торгівля з Росією значно послабилася з початку російської агресивної війни проти України,

– підсумував уряд Німеччини в письмовій відповіді на депутатське запитання, опублікованій у понеділок.

У документі додається, що "неможливо" детально знати, яка частина скорочення німецько-російської торгівлі є прямим наслідком війни, а яка сталася через санкції ЄС, накладені на Москву.

Тим часом свіжі дані опитування, оприлюднені інститутом Ipsos у понеділок, свідчать про те, що готовність німців підтримати Україну трохи зменшилася порівняно з попереднім періодом війни.

Хоча під час останнього опитування, проведеного в грудні, переважна більшість респондентів все ще підтримували приймання українських біженців, підтримка постачань зброї Києву впала до 48% порівняно з 55% у квітні 2022 року.

Водночас 43% погоджуються з твердженням, що "проблеми України – не наша справа, і ми не повинні втручатися". У квітні таких відповідей на опитування було менше третини.