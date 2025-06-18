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18 червня, 18:11
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Хакери познущалися з іранської криптобіржі Nobitex

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Іранська криптобіржа Nobitex зазнала атаки хакерів Gonjeshke Darande, втративши близько 82 мільйонів доларів і піддавшись загрозам оприлюднення внутрішніх даних.
  • Хакери звинуватили Nobitex у сприянні фінансуванню тероризму і допомозі Ірану в ухилянні від міжнародних санкцій.

Іранська криптобіржа втратила десятки мільйонів доларів і може втратити свою репутацію. Однак фахівці вважають, що вона постраждала через політику.

Як атакували криптобіржу Nobitex 

Група антиіранських хакерів Gonjeshke Darande, пов’язаних з Ізраїлем, 18 червня атакувала криптовалютну біржу Nobitex, повідомляє 24 Канал з посиланням на Coindesk.

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Після того як напередодні зламали державний банк Ірану Sepah, сьогодні хакери заявили, що "настала черга Nobitex". 

  • Хакери пригрозили оприлюднити вихідний код та внутрішні дані Nobitex до кінця дня.
  • Усі активи клієнтів, які залишилися на біржі, за їхніми словами, "будуть під загрозою". 

Аналітики підрахували, що біржа втратила близько 82 мільйонів доларів через блокчейни Bitcoin, Dogecoin та EVM з адрес, включаючи:

  • 0xffFFffFFFFFFFffFffFFffFFffFFFFFFFFFFFFDead;
  • 1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX;
  • DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t.

Варто знати! Nobitex підтвердила факт атаки у соціальних мережах, не назвавши конкретні втрати. 

Чому хакери зламали Nobitex 

Видання зазначає, що викрадені кошти з криптобіржі  були переведені на так звані "провокаційні" адреси. Це означає, що хакери обікрали Nobitex, скоріше, не заради наживи, а щоб залишити політичне послання. 

  • Хакери назвали Nobitex "основною частиною мережі фінансування тероризму режиму":
  • Криптобіржу звинуватили у допомозі Ірану в ухилянні міжнародних санкцій, нібито вона проводила платежі на основі криптовалюти.

Наразі Nobitex стикається ще й із загрозою втрати репутації, адже її користувачі, які досі не вивели свої кошти, можуть втратити все.

Варто знати! Група хакерів Gonjeshke Darande, яку фахівці з кібербезпеки пов’язують з ізраїльською розвідкою, раніше брала на себе відповідальність за скоординовані атаки на іранські сталеливарні заводи та мережу автозаправок.