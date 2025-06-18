Хакери познущалися з іранської криптобіржі Nobitex

Іранська криптобіржа втратила десятки мільйонів доларів і може втратити свою репутацію. Однак фахівці вважають, що вона постраждала через політику.

Як атакували криптобіржу Nobitex

Група антиіранських хакерів Gonjeshke Darande, пов’язаних з Ізраїлем, 18 червня атакувала криптовалютну біржу Nobitex, повідомляє 24 Канал з посиланням на Coindesk.

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Після того як напередодні зламали державний банк Ірану Sepah, сьогодні хакери заявили, що "настала черга Nobitex".

Хакери пригрозили оприлюднити вихідний код та внутрішні дані Nobitex до кінця дня.

Усі активи клієнтів, які залишилися на біржі, за їхніми словами, "будуть під загрозою".

Аналітики підрахували, що біржа втратила близько 82 мільйонів доларів через блокчейни Bitcoin, Dogecoin та EVM з адрес, включаючи:

0xffFFffFFFFFFFffFffFFffFFffFFFFFFFFFFFFDead;

1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX;

DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t.

Варто знати! Nobitex підтвердила факт атаки у соціальних мережах, не назвавши конкретні втрати.

Чому хакери зламали Nobitex

Видання зазначає, що викрадені кошти з криптобіржі були переведені на так звані "провокаційні" адреси. Це означає, що хакери обікрали Nobitex, скоріше, не заради наживи, а щоб залишити політичне послання.

Хакери назвали Nobitex "основною частиною мережі фінансування тероризму режиму":

Криптобіржу звинуватили у допомозі Ірану в ухилянні міжнародних санкцій, нібито вона проводила платежі на основі криптовалюти.

Наразі Nobitex стикається ще й із загрозою втрати репутації, адже її користувачі, які досі не вивели свої кошти, можуть втратити все.

Варто знати! Група хакерів Gonjeshke Darande, яку фахівці з кібербезпеки пов’язують з ізраїльською розвідкою, раніше брала на себе відповідальність за скоординовані атаки на іранські сталеливарні заводи та мережу автозаправок.