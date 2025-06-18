Як атакували криптобіржу Nobitex

Група антиіранських хакерів Gonjeshke Darande, пов’язаних з Ізраїлем, 18 червня атакувала криптовалютну біржу Nobitex, повідомляє 24 Канал з посиланням на Coindesk.

Дивіться також Проізраїльські хакери зламали іранський банк

Після того як напередодні зламали державний банк Ірану Sepah, сьогодні хакери заявили, що "настала черга Nobitex".

  • Хакери пригрозили оприлюднити вихідний код та внутрішні дані Nobitex до кінця дня.
  • Усі активи клієнтів, які залишилися на біржі, за їхніми словами, "будуть під загрозою".

Аналітики підрахували, що біржа втратила близько 82 мільйонів доларів через блокчейни Bitcoin, Dogecoin та EVM з адрес, включаючи:

  • 0xffFFffFFFFFFFffFffFFffFFffFFFFFFFFFFFFDead;
  • 1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX;
  • DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t.

Варто знати! Nobitex підтвердила факт атаки у соціальних мережах, не назвавши конкретні втрати.

Чому хакери зламали Nobitex

Видання зазначає, що викрадені кошти з криптобіржі були переведені на так звані "провокаційні" адреси. Це означає, що хакери обікрали Nobitex, скоріше, не заради наживи, а щоб залишити політичне послання.

  • Хакери назвали Nobitex "основною частиною мережі фінансування тероризму режиму":
  • Криптобіржу звинуватили у допомозі Ірану в ухилянні міжнародних санкцій, нібито вона проводила платежі на основі криптовалюти.

Наразі Nobitex стикається ще й із загрозою втрати репутації, адже її користувачі, які досі не вивели свої кошти, можуть втратити все.

Варто знати! Група хакерів Gonjeshke Darande, яку фахівці з кібербезпеки пов’язують з ізраїльською розвідкою, раніше брала на себе відповідальність за скоординовані атаки на іранські сталеливарні заводи та мережу автозаправок.