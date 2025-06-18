Як атакували криптобіржу Nobitex
Група антиіранських хакерів Gonjeshke Darande, пов’язаних з Ізраїлем, 18 червня атакувала криптовалютну біржу Nobitex, повідомляє 24 Канал з посиланням на Coindesk.
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Після того як напередодні зламали державний банк Ірану Sepah, сьогодні хакери заявили, що "настала черга Nobitex".
- Хакери пригрозили оприлюднити вихідний код та внутрішні дані Nobitex до кінця дня.
- Усі активи клієнтів, які залишилися на біржі, за їхніми словами, "будуть під загрозою".
Аналітики підрахували, що біржа втратила близько 82 мільйонів доларів через блокчейни Bitcoin, Dogecoin та EVM з адрес, включаючи:
- 0xffFFffFFFFFFFffFffFFffFFffFFFFFFFFFFFFDead;
- 1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX;
- DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t.
Варто знати! Nobitex підтвердила факт атаки у соціальних мережах, не назвавши конкретні втрати.
Чому хакери зламали Nobitex
Видання зазначає, що викрадені кошти з криптобіржі були переведені на так звані "провокаційні" адреси. Це означає, що хакери обікрали Nobitex, скоріше, не заради наживи, а щоб залишити політичне послання.
- Хакери назвали Nobitex "основною частиною мережі фінансування тероризму режиму":
- Криптобіржу звинуватили у допомозі Ірану в ухилянні міжнародних санкцій, нібито вона проводила платежі на основі криптовалюти.
Наразі Nobitex стикається ще й із загрозою втрати репутації, адже її користувачі, які досі не вивели свої кошти, можуть втратити все.
Варто знати! Група хакерів Gonjeshke Darande, яку фахівці з кібербезпеки пов’язують з ізраїльською розвідкою, раніше брала на себе відповідальність за скоординовані атаки на іранські сталеливарні заводи та мережу автозаправок.