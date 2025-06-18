Как атаковали криптобиржу Nobitex

Группа антииранских хакеров Gonjeshke Darande, связанных с Израилем, 18 июня атаковала криптовалютную биржу Nobitex, сообщает 24 Канал со ссылкой на Coindesk.

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После того как накануне взломали государственный банк Ирана Sepah, сегодня хакеры заявили, что "настала очередь Nobitex".

Хакеры пригрозили обнародовать исходный код и внутренние данные Nobitex до конца дня.

Все активы клиентов, которые остались на бирже, по их словам, "будут под угрозой".

Аналитики подсчитали, что биржа потеряла около 82 миллионов долларов из-за блокчейнов Bitcoin, Dogecoin и EVM с адресов, включая:

0xffffffffffFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDead;

1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX;

DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t.

Стоит знать! Nobitex подтвердила факт атаки в социальных сетях, не назвав конкретные потери.

Почему хакеры взломали Nobitex

Издание отмечает, что похищенные средства с криптобиржи были переведены на так называемые "провокационные" адреса. Это означает, что хакеры обокрали Nobitex, скорее, не ради наживы, а чтобы оставить политическое послание.

Хакеры назвали Nobitex "основной частью сети финансирования терроризма режима":

Криптобиржу обвинили в помощи Ирану в уклонении от международных санкций, якобы она проводила платежи на основе криптовалюты.

Сейчас Nobitex сталкивается еще и с угрозой потери репутации, ведь ее пользователи, которые до сих пор не вывели свои средства, могут потерять все.

Стоит знать! Группа хакеров Gonjeshke Darande, которую специалисты по кибербезопасности связывают с израильской разведкой, ранее брала на себя ответственность за скоординированные атаки на иранские сталелитейные заводы и сеть автозаправок.