Под атаку попали сайты основных конкурентов пророссийского Джордже Симиона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационное агентство G4media.

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Российские хакеры снова вмешиваются в румынские выборы

Отмечается, что к нападению причастна группировка DDOSIA/NoName057, которая специализируется на кибератаках. Их мишенями стали вебпортал правительства, Конституционный суд, Министерство иностранных дел, а также ресурсы кандидатов на пост главы государства.

В Национальном управлении кибербезопасности уточнили, что среди атакованных – сайт Крина Антонеску, представляющий коалиционную власть, и независимого кандидата Никушора Дана, что сейчас является мэром Бухареста.

Киберпреступники подтвердили свою причастность к атаке через Telegram, указав на дополнительные цели – сайты Министерств юстиции и внутренних дел.

Национальное управление кибербезопасности Румынии заявило, что вебсайты, которые перечислила хакерская группа, уже работали в 14 часов по местному времени.

Напомним, по результатам первого тура в Румынии Джордже Николае Симион (ультраправая партия AUR) набрал 40,96% голосов, а Никушор Дан (мэр Бухареста) – 20,99%. Они будут соревноваться во втором туре.