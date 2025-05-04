Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Prezenta la vot.

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Какие официальные результаты первого тура выборов президента Румынии

По состоянию на 22:58 в Румынии уже обработали более 84% бюллетеней, где избиратели отмечали, за кого они хотят проголосовать. Согласно предварительным данным, в первом туре вырисовывается такая пятерка:

Джордже Николае Симион (ультраправая партия AUR) – 40,44%;

(ультраправая партия AUR) – 40,44%; Крин Антонеску (кандидат от правящей коалиции PSD-PNL-UDMR) – 21,26%;

(кандидат от правящей коалиции PSD-PNL-UDMR) – 21,26%; Никушор Дан (мэр Бухареста) – 18,80%;

(мэр Бухареста) – 18,80%; Виктор Понта (Социал-демократическая партия Румынии) – 14,52%;

(Социал-демократическая партия Румынии) – 14,52%; Елена Валерика Ласкони (Союза спасения Румынии) – 2,61%.

Предварительные официальные результаты первого тура выборов президента Румынии / Скриншот 24 Канала

Из этой пятерки проевропейский курс держат Дан, Ласкони и Антонеску. Симион и Понта являются правыми политиками.

За рубежом обработали лишь более 24% бюллетеней румын. В то же время там остается среди фаворитов та же пятерка, а лидером – ультраправый Джордже Симион.

Стоит отметить, что, как прогнозируют, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Поэтому уже 18 мая 2025 года состоится второй тур выборов президента Румынии.

В следующем туре Симион может столкнуться с Антонеску (одним из самых влиятельных политических лидеров Румынии) или Даном (мэром Бухареста, известным своей антикоррупционной деятельностью), которые имеют разницу в поддержке в несколько процентов.

К слову, ранее стали известны результаты экзит-полов первого тура выборов в президенты Румынии. Согласно им, в голосовании также лидировал Джордже Симион с 33,1% голосов.