Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Prezenta la vot.

До теми Президентські вибори в Румунії: хто має шанс на перемогу та як це вплине на Україну

Які офіційні результати першого туру виборів президента Румунії

Станом на 22:58 у Румунії вже обробили понад 84% бюлетенів, де виборці зазначали, за кого вони хочуть проголосувати. Згідно з попередніми даними, у першому турі вимальовується така п'ятірка:

Джордже Ніколае Сіміон (ультраправа партія AUR) – 40,44%;

(ультраправа партія AUR) – 40,44%; Крін Антонеску (кандидат від керівної коаліції PSD-PNL-UDMR) – 21,26%;

(кандидат від керівної коаліції PSD-PNL-UDMR) – 21,26%; Нікушор Дан (мер Бухареста) – 18,80%;

(мер Бухареста) – 18,80%; Віктор Понта (Соціал-демократична партія Румунії) – 14,52%;

(Соціал-демократична партія Румунії) – 14,52%; Елена Валеріка Ласконі (Союзу порятунку Румунії) – 2,61%.

Попередні офіційні результати першого туру виборів президента Румунії / Скриншот 24 Каналу

З цієї п'ятірки проєвропейський курс тримають Дан, Ласконі та Антонеску. Сіміон та Понта є правими політиками.

За кордоном обробили лише понад 24% бюлетенів румунів. Водночас там лишається серед фаворитів та сама п'ятірка, а лідером – ультраправий Джордже Сіміон.

Варто зазначити, що, як прогнозують, жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Тому вже 18 травня 2025 року відбудеться другий тур виборів президента Румунії.

У наступному турі Сіміон може зіткнутися з Антонеску (одним із найвпливовіших політичних лідерів Румунії) або Даном (мером Бухареста, відомим своєю антикорупційною діяльністю), які мають різницю в підтримці у декілька відсотків.

До слова, раніше стали відомі результати екзит-полів першого туру виборів у президенти Румунії. Згідно з ними, у голосуванні також лідирував Джордже Сіміон з 33,1% голосів.