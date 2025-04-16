Лідер ультраправого Альянсу за обʼєднання румунів (AUR) Джордже Сіміон заявив, що більше не буде підтримувати інші нації в Румунії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на G4 Media.

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Чому Сіміон хоче скасувати допомогу українцям

14 квітня в ефірі Europa FM Джордже Сіміона запитали, чи скоротить він допомогу українським біженцям, якщо його оберуть президентом.

Він відповів, що "поки ми не виведемо румунських громадян з бідності до прийнятного рівня, я більше не буду підтримувати інші нації в Румунії".

Крім цього, він назвав "тавром" той факт, що Румунія фінансово підтримує Молдову. За його словами, це нібито сепаратизм, бо ці землі буцімто належать Румунії.

На нашу землю, в Сороках, в Тигіні (зараз місто Бендери), прийшли росіяни, радянська влада. Вони створили радянську республіку, потім вона стала незалежною республікою. Відтоді на нас лежить тавро, що ми повинні фінансувати Республіку Молдова (...) Я бачу, що ми фактично спонсоруємо сепаратизм і антирумунізм,

– заявив він.

Загалом цей кандидат в президенти постійно агітує за ідею об'єднання Румунії з Республікою Молдова. І, попри його скандальні заяви та обіцянки, наразі він є лідером рейтингів в країні.

Тим часом Молдова стрімко прагне опинитися в ЄС. З 2025 року країна відмовилась від прив'язки до долара і використовує євро як базову валюту для встановлення офіційного обмінного курсу лея.