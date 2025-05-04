Румыния должна была избрать президента в конце прошлого года, однако из-за внешнего вмешательства России в политический процесс результаты первого тура выборов были аннулированы. Соответственно, избирательный процесс был перезапущен с самого начала. Это стало беспрецедентным событием в истории Румынии, ведь подобная процедура состоялась впервые. В феврале 2025 года политический кризис в стране приобрел новые обороты и действующий на тот момент президент подал в отставку перед запланированным импичментом.

4 мая румыны снова посетят избирательные участки, чтобы наконец выбрать нового главу государства, однако стоит заметить, что политический ландшафт за более чем 4 месяца с момента отмены результатов выборов существенно изменился. Во-первых, исчез главный лидер политической партии Кэлин Джорджеску, которого обвинили в связях с Россией. Также появились конкуренты по электорату у Елены Ласкони, которая была вторым лидером по количеству голосов.

Поэтому 24 Канал пообщался с румынскими экспертами, чтобы выяснить, какими могут быть сценарии результатов первого тура и насколько важна тема Украины для кандидатов в президенты.

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Война в Украине и отмена выборов: о чем говорят кандидаты

В избирательных кампаниях кандидатов в президенты Румынии сейчас преимущественно доминирует две темы:

война в Украине,

отмена выборов 2024 года Конституционным судом Румынии.

Независимо от политической ориентации, все 11 кандидатов обращались к этим вопросам, пытаясь наладить связь с дезориентированным и все более поляризованным электоратом. Также стоит понимать, что, несмотря на то, что мы ведем разговор о президентской кампании, большинство ее тем касается внутренней и экономической политики.

Также важно заметить, что пул популистских и экстремистских сил составляет примерно 35%. Сегодня трудно оценить, вырос ли этот процент, учитывая то, что выборы в ноябре 2024 года были отменены, после того как почти неизвестный тогда большинству румын Джорджеску выиграл первый тур выборов, воспользовавшись финансовыми махинациями во время кампании и поддержкой России.

Тудор Куртифан Румынский журналист Этот вопрос остается очень чувствительным: многие румыны негативно относятся к отмене выборов в демократическом государстве, даже если они не голосовали за пророссийского кандидата. Раздробленность электората настолько высока, что трудно оценить процент популизма и экстремизма.



Ультраправый румынский политик-популист Кэлин Джорджеску покидает полицейский участок 26 февраля 2025 года после допроса. Прокуратура заявила, что он подозревается, среди других обвинений, в распространении ложной информации / Фото Getty Images

Интересно! Пророссийский кандидат Джорджеску был отстранен от участия в этих выборах. Его привлекают к уголовной ответственности за "подстрекательство к действиям против конституционного строя" и создание организации с фашистским характером.



"Имеем парадокс. Хотя 22,94% румын проголосовали за Джорджеску на отмененных выборах в конце 2024 года, румыны не являются антиевропейскими или противниками НАТО. Наоборот. Джорджеску – единственный кандидат, который пропагандировал чрезвычайно опасную идею выхода Румынии из НАТО или ЕС, но он был скорее иллюзией, гипнозом. Многие голосовали за него из ненависти к политическому классу, из-за экономического кризиса и неудачных действий правительства последних лет", – добавляет Куртифан.

Политолог Каталин-Габриэль Доне объясняет, что кандидаты в целом разделились на два больших лагеря. Первый состоит из тех, кто продвигает проевропейский и пронатовский курс:

Никушор Дан (мэр Бухареста),

Елена Ласкони (официальный кандидат от USR),

Крин Антонеску (кандидат от правящей коалиции PSD-PNL-UDMR, хотя и с заметными риторическими ошибками),

Сильвиу Предойу (бывший заместитель директора Службы внешней разведки),

Себастьян Попеску (партия "Новая Румыния"),

Даниэль Фунериу (бывший министр образования).

Каталин-Габриэль Доне Политолог, вице-президент ESGA (Experts for Security and Global Affairs) Эти кандидаты делают упор на стратегическую ориентацию Румынии на Запад, важность поддержки Украины и необходимость институциональной стабильности после беспрецедентной отмены предыдущих выборов. С другой стороны – популисты, экстремисты и изоляционисты, такие как Виктор Понта, Джордже Симион, Лавиния Шандру, Кристиан Терхеш и Джон-лон Бану-Мушель.

Стоит отметить, что каждый кандидат, независимо от партийной принадлежности, адаптировал свою платформу к тому, что хотят услышать избиратели. В этом смысле популизм стал общим инструментом, который в разной степени используется повсеместно. Результатом является политический дискурс, отмеченный растущей агрессивностью и фрагментацией, что привело к тому, что многие румыны чувствуют себя отчужденными и непредставленными.

Парадокс заключается в том, что центральные темы кампании часто имеют мало общего с конституционной ролью президента. Зато публичные дебаты сосредоточены на таких темах, как инфляция, бюджетный дефицит, пенсии, зарплаты, права ЛГБТ, социальное обеспечение, роль церкви и аборты. Это государственные вопросы, но они доминировали в кампании, которая должна была бы быть сосредоточена на стратегической роли президентства.

Одним из особенно токсичных примеров стало провокационное заявление премьер-министра Чолаку о том, что при президентстве Никушора Дана румынских мужчин могут заставить носить юбки – неприемлемое и несерьезное вмешательство в публичный дискурс,

– добавляет Доне.

Неоднократно звучало обманчивое утверждение о том, что будущий президент будет иметь право уволить нынешнего премьер-министра и назначить новое правительство. Об этом прямо или косвенно заявляли большинство кандидатов – за исключением нескольких, в частности Антонеску, Предойу и Фенериу, – несмотря на четкие конституционные и парламентские ограничения.

По мнению Каталина-Габриэля Доне, это не кампания, основанная на принципиальном политическом противостоянии или видении. Это соревнование, сформированное популизмом, реактивными месседжами и фрагментированным обществом, где к стратегическим вопросам, таким как война в Украине или место Румынии в евроатлантическом порядке, часто относятся больше с перформативностью, чем с беспокойством по существу.

Насколько важна тема Украины

По мнению экспертов, война в Украине остается центральной темой предвыборных дебатов в Румынии, но ее значение варьируется в зависимости от политической ориентации кандидатов. Проевропейские кандидаты рассматривают конфликт как угрозу безопасности и моральный императив – возможность для Румынии подтвердить свою приверженность НАТО, региональной стабильности и защите демократических ценностей.

Эти кандидаты выступают за продолжение военной, политической и гуманитарной поддержки Украины и рассматривают восточную границу Румынии как стратегический рубеж для евроатлантического мира.

В то же время некоторые популистские и националистические кандидаты (Симион, Понта, Тереш) пытаются инструментализировать войну для получения внутриполитической выгоды. Хотя никто из них открыто не поддерживает Россию, некоторые из них:

продвигают нарратив о "румынском нейтралитете",

считают Украину ненадежным партнером или даже возрождают исторические претензии в отношении таких территорий, как Бессарабия и Северная Буковина.

Эти кандидаты апеллируют к общественной усталости от войны и скептицизму относительно ее долгосрочных последствий, особенно в контексте экономического давления и нагнетания страха перед эскалацией.

Позиция Румынии в НАТО в целом не вызывает сомнений на институциональном уровне, но то, как она интерпретируется и представляется общественности, значительно отличается. В то время как основные кандидаты подтверждают, что НАТО является краеугольным камнем безопасности Румынии, более радикальные голоса утверждают, что Альянс втягивает Румынию в конфликты, не соответствующие ее национальным интересам, – аргумент, который находит отклик у избирателей-изоляционистов и подпитывает более широкие евроскептические и антиамериканские настроения,

– объясняет Доне.

Интересно! Ни один из кандидатов в президенты Румынии, даже экстремисты, не стал открыто на сторону России, а большинство приспосабливает свою риторику к общественным настроениям. В целом Украина присутствует в дебатах, но часто омрачена внутренними темами и культурной напряженностью.



"Война в Украине – не наша война"

Также стоит заметить, что Россия стала темой кампании после отмены ноябрьских выборов. Военная агрессия России против Украины не используется как главная тема кампании, но конфликт активно эксплуатируется российской пропагандой, особенно после того, как наступила "усталость от войны". Власти не смогли эффективно противодействовать теориям заговора и фейковым новостям, в частности относительно присутствия украинских граждан в Румынии и поддержки, которую оказывает им Румыния.

Румыния – единственное государство, которое держит свою военную помощь в тайне, что, по моему мнению, было ошибкой и способствовало распространению теорий заговора. На фоне усталости от войны и экономического кризиса популистские движения использовали войну в Украине для роста своей электоральной поддержки,

– объясняет Тудор Куртифан.

С другой стороны, экстремисты и Джорджеску прибегали в своих нарративах к так называемой пропаганде страха, распространяя ложные сценарии о том, что правительство готовит вступление Румынии в войну. Их риторика выглядела следующим образом: "Если вы не проголосуете за меня – ваши дети погибнут в Украине в войне, которая не наша".

Джорджеску после допросов прокуратуры о финансировании своей кампании вместе с лидером ультраправой партии AUR Симионом на антиправительственном митинге / Фото Getty Images

По сути, война в Украине и отношения Румынии с Россией служат лакмусовой бумажкой того, как кандидаты понимают суверенитет, альянсы и международную ответственность. Они также разоблачают глубокий разрыв между теми, кто видит будущее Румынии прочно связанным с Западом, и теми, кто стремится переосмыслить это будущее через смесь национализма, страха и исторического ревизионизма.

Что будет, если победит проевропейский кандидат, а что, если экстремистский

Если государство возглавит проевропейский кандидат

Прежде всего стоит заметить, что конституция Румынии четко определяет стратегическую ориентацию страны на Запад как необратимый процесс, и не существует парламентского большинства или общественной поддержки, способной изменить это. Поэтому даже если на президентских выборах победит кандидат от националистических, популистских или экстремистских сил, радикальное изменение внешнеполитического курса Румынии будет чрезвычайно сложно осуществить.

По мнению Тудора Куртифана, если говорить о кандидатах с реальными шансами, то в случае победы Крина Антонеску, кандидата от правящей коалиции, или Никушора Дана, мэра Бухареста, который является независимым, но поддерживается несколькими партиями, внешняя политика не претерпит существенных изменений.

Стоит отметить, что Крин Антонеску, опытный политик, колеблется между проевропейской позицией и новым подходом США, тогда как Никушор Дан более критично относится к США. Однако Румыния несомненно зависит от США в сфере безопасности. То, что Никушор Дан пытается монополизировать имидж проевропейского кандидата, не совсем корректно,

– считает журналист.

По мнению Доне, победа Никушора Дана, Елены Ласкони или Крина Антонеску ускорит интеграцию Румынии в европейские оборонные и энергетические инициативы, будет способствовать дальнейшему согласованию с трансатлантическими интересами и поддержке региональной стабильности через длительное взаимодействие с Украиной и Молдовой.



Крин Антонеску, Никушор Дан и Елена Ласкони – конкуренты за место во втором туре президентских выборов в Румынии в 2025 году / Фото Digi24, Adevarul.ro

Чем обернется для Румынии победа экстремиста Симиона

В случае победы Джордже Симиона (AUR), который имеет поддержку Кэлина Джорджеску, Румыния рискует вступить в период серьезной турбулентности в сфере внешней политики, считает Куртифан. Хотя Симион подает себя как умеренного кандидата, ассоциируясь с Джорджей Мелони, не стоит забывать, что ему запрещен въезд в Республику Молдова и Украину. Президент Румынии с таким запретом был бы беспрецедентным.

Если Симион победит на президентских выборах и сформирует правительство, Румыния в ЕС может оказаться на уровне Венгрии Виктора Орбана.

По поддержке Украины – военной, финансовой или экспорта зерна через румынские порты – существует высокая вероятность, что она будет прекращена.

Также стоит заметить, что обучение украинских военных, в частности в использовании истребителей или штурмовых кораблей, происходит именно в Румынии. Решение об участии или выходе из таких коалиций принимает президент.

Если резюмировать: хотя нюансы во внешней политике будут зависеть от результатов выборов, стратегическая ориентация Румынии институционально защищена и конституционно закреплена. Выборы могут повлиять на риторику и дипломатический стиль, но геополитические якоря вряд ли будут смещены даже при более радикальном руководстве,

– добавляет Каталин-Габриэль Доне.

Какие проблемы волнуют румынских избирателей

Высокий уровень инфляции, снижение уровня жизни, замораживание пенсий и т.д. – проблемы, которые в первую очередь беспокоят румынского избирателя. Ранее правительство прибегло к непопулярным экономическим мерам, в частности повышению налогов, поскольку Румыния сталкивается с огромным дефицитом, вызванным также ошибками самого правительства. Поэтому экономическая ситуация в стране осложняется, особенно в малых городах и селах.

Также вызывает немало дискуссий и создает пространство для манипуляций тема гомосексуальности и прав ЛГБТ. Преимущественно этой темой пытаются манипулировать кандидаты экстремистских и радикальных взглядов, заигрывая таким образом со своим электоратом.

Инфляция и стоимость жизни

Рост цен на основные товары, коммунальные услуги и жилье остается проблемой номер один для большинства румын. Хотя макроэкономические показатели свидетельствуют о стабилизации, общественное мнение формируется под влиянием ежедневного финансового давления, стагнации заработной платы и недоверия к способности правительства эффективно управлять экономикой.

Кандидаты воспользовались этим, обещая повышение пенсий, зарплат и социальной помощи – несмотря на то, что эти меры в значительной степени выходят за пределы конституционных полномочий президента,

– подчеркивает Доне.

Государственный долг и экономическая стабильность

Также растет беспокойство относительно внешнего долга Румынии, растущего бюджетного дефицита и фискальной зависимости от европейского финансирования. Хотя широкая общественность не всегда понимает этот вопрос с технической точки зрения, он часто используется в предвыборной кампании для критики политической элиты и предупреждения об экономическом суверенитете страны.

Кандидаты с националистическими или популистскими взглядами использовали этот нарратив для аргументации против иностранного влияния и обусловленности ЕС,

– объясняет Каталин-Габриэль Доне.

Тема гомосексуальности и прав ЛГБТ

Как ни странно, одной из самых поляризующих и эмоционально заряженных тем этой кампании стала тема гомосексуальности. Некоторые кандидаты, особенно с популистской или националистической стороны, намеренно усиливали анти-ЛГБТ-риторику, превращая ее в символическое поле битвы за "традиционные ценности".

Даже некоторые проевропейские кандидаты под давлением консервативных сегментов электората заняли более осторожную или консервативную позицию. Иногда этот вопрос затмевал более насущные политические дебаты и способствовал поляризации и разделению в публичном дискурсе.

По сути, экономическая незащищенность и страхи, связанные с идентичностью, определяют менталитет избирателей 2025 года, создавая благоприятную почву для популистской риторики и эмоциональных манипуляций. Вместо структурированных, долгосрочных политических дискуссий, кампания была обозначена реактивностью и культурной напряженностью, которые отвлекали внимание от более институциональных и конституционных тем,

– добавляет Доне.

Интересно! Сейчас рейтинг популярности правительства обвалился. После отмененных президентских выборов прошлого года премьер-министр Марчел Чолаку, который тогда баллотировался в президенты и занял лишь третье место, остался в должности вместе с почти теми же министрами, что еще больше повысило волну социального напряжения.



Отставка бывшего президента Клауса Йоханниса направила волну недовольства исключительно на правительство.

Кто может победить на президентских выборах в Румынии



Каталин-Габриэль Доне считает, что сейчас чрезвычайно трудно делать точные прогнозы, учитывая глубокую поляризацию и фрагментацию румынского общества. "Опросы общественного мнения очень ненадежны, поскольку существует общий страх давать честные ответы, и многие избиратели склонны говорить одно, а голосовать за другое. Румынские избиратели оказались очень искусными в манипулировании своими ответами, заявляя одну позицию публично, а голосуя совсем по-другому в приватной обстановке у избирательной урны", – объясняет политолог.

А вот Тудор Куртифан почти уверен, что Джордже Симион выйдет во второй тур, хотя в прошлом году он набрал лишь 13,86%. Это существенно меньше, чем набрала его партия. "Однако он пользуется поддержкой Кэлина Джорджеску и сумел оседлать популистскую волну напряжения и недовольства", – добавляет журналист.

Крин Антонеску и Никушор Дан будут бороться за второе место во втором туре. Антонеску – опытный политик, хороший оратор, харизматичный, но его большая проблема заключается в том, что он является кандидатом от двух основных правящих партий – левой PSD и правой PNL, которые в последние годы находились в правительстве вместе после десятилетий соперничества. "Я считаю, что эпоха традиционных партий подходит к концу", – отмечает Куртифан.

В то же время он считает, что за Никушора Дана может проголосовать много молодежи. Он также имеет значительную поддержку в крупных современных городах Румынии.

По моему мнению, почти невозможно предсказать, кто выйдет во второй тур вместе с Джорджем Симионом. Но я убежден, что, если две правящие партии не смогут провести своего кандидата во второй тур, правительство обязательно упадет, и это откроет путь к серьезному внутриполитическому противостоянию в Румынии,

– резюмирует Тудор Куртифан.

По мнению Доне, эмоциональная составляющая избирателя будет играть значительную роль. Одним из последних таких примеров была попытка USR заставить Елену Ласкони снять свою кандидатуру, что, как ни парадоксально, дало толчок к росту симпатий к ней со стороны определенных сегментов электората. Именно такие политические конфликты и манипуляции могут иметь неожиданное влияние на окончательный результат.

Поэтому невозможно с уверенностью предсказать, кто выйдет во второй тур, но очевидно, что любой кандидат, которому удастся сыграть на эмоциональных вопросах или активизировать общественное недовольство и разочарование, может потенциально удивить в первом туре,

– заключает политолог.

Что показали дебаты между Ласкони, Антонеску, Даном и Симионом

28 апреля состоялись дебаты, где столкнулись возможные лидеры первого тура выборов. По мнению Доне, это помогло консолидировать электоральные базы присутствующих кандидатов. Они не изменили принципиально баланс гонки, но прояснили сильные и слабые стороны каждого из кандидатов.

Елене Ласкони, в частности, удалось прорваться к "глубинной Румынии" с ее искренними и доступными месседжами. Однако, возможно, этого было недостаточно, чтобы вывести ее на лидирующие позиции в опросах. Ее узнаваемость и привлекательность, безусловно, выросли, но не до решающего уровня – пока что.



Елена Ласкони на дебатах 28 апреля во дворце Котрочень столкнулась со своими главными оппонентами / Фото Getty Images

Крин Антонеску продемонстрировал, что он остается сильным оратором с последовательным политическим видением, прочно связанным с национальным контекстом Румынии. Его выступление, возможно, успокоил традиционный электорат, который ищет стабильности и опыта.

Никушор Дан, похоже, все еще находился в поисках более определенного городского, образованного электората – технократического по своей природе. Однако, как показали предыдущие выборы, ни один кандидат не может победить без значительной поддержки в сельской местности, а месседжи Дана часто не находят там отклика.

Дебаты также дали понять одну вещь: Джордже Симион избегает подобных конфронтаций, поскольку ему не хватает логических, структурированных аргументов. Его политическая риторика остается непоследовательной и эмоционально окрашенной, что может вдохновлять некоторых сторонников, но подрывает доверие к нему среди избирателей, которые не определились, или умеренных избирателей.



Джордже Симион пришел на дебаты с букетом цветов для Елены Ласкони, а после того как его подарил, – ушел. Таким образом, он не участвовал в дебатах, покинув Котрочень вместе со своими сторонниками. "Ласкони – единственная, за кого действительно проголосовали румыны, и она действительно должна была выйти на финальное голосование и финальное противостояние с Джорджеску", – заявил Симион / Фото Digi24

Какие могут быть сюрпризы после первого тура выборов

Тудор Куртифан подчеркивает, что выборы в Румынии всегда выигрывались благодаря волне эмоций, вызванных событиями, которые радикально меняли динамику перед голосованием. История обычно показывает, что тот, кто входит во второй тур с первого места, проигрывает в финале президентских выборов.

Я также прогнозирую, что проевропейский кандидат, который выйдет во второй тур против популиста Джордже Симиона, будет пытаться превратить этот тур в референдум за Европу и НАТО. Но динамика, безусловно, может измениться в любой момент,

– считает журналист.

По мнению Доне, Виктор Понта потенциально может преподнести огромный сюрприз, в частности, разделив голоса, которые обычно отдают Крину Антонеску. Его способность апеллировать к разочарованным избирателям и популистская риторика могут создать неожиданное изменение в структуре голосования, особенно среди тех, кто недоволен традиционным политическим истеблишментом. Аналогичным образом Елена Ласкони, вероятно, удивит после борьбы внутри своей партии.



Виктор Понта и Елена Ласкони дискутируют во время дебатов 28 апреля / Фото Getty Images

Коварная тактика, примененная некоторыми баронами внутри USR, которые пытались заставить ее снять свою кандидатуру в пользу Никушора Дана, фактически повысила ее популярность и симпатии среди избирателей. Эта негативная реакция может продвинуть ее дальше в гонке, сделав ее серьезным конкурентом, поскольку она получает поддержку от тех, кто испытывает отчуждение от партийной политики,

– резюмирует Каталин-Габриэль Доне.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.