Раздаются также призывы к полной отставке руководства и созыву чрезвычайного съезда партии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Премьер Румынии может уйти в отставку

На сегодня в Социал-демократической партии Румынии продолжаются дискуссии по поводу возможной отставки Чолаку, и решение может быть объявлено позже сегодня, во время заседания коалиции.

Причиной возможного шага стало поражение коалиционного кандидата Крина Антонеску, который не смог пройти во второй тур.

По информации источников, все больше членов СДПР выступают за полное обновление руководящего состава партии и созыв внеочередного съезда, чтобы инициировать глубокую реформу политсилы.

Марчел Чолаку сам баллотировался на президентских выборах 2024 года и не смог выйти во второй тур, что стало серьезным ударом по его репутации и авторитету в глазах партийцев.

Напомним, по результатам первого тура в Румынии Джордже Николае Симион (ультраправая партия AUR) набрал 40,96% голосов, а Никушор Дан (мэр Бухареста) – 20,99%. Они будут соревноваться во втором туре.