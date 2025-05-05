Лунають також заклики до повної відставки керівництва та скликання надзвичайного з'їзду партії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Прем'єр Румунії може піти у відставку

На сьогодні в Соціал-демократичній партії Румунії тривають дискусії з приводу можливої відставки Чолаку, і рішення може бути оголошено пізніше сьогодні, під час засідання коаліції.

Причиною можливого кроку стала поразка коаліційного кандидата Кріна Антонеску, який не зміг пройти до другого туру.

За інформацією джерел, дедалі більше членів СДПР виступають за повне оновлення керівного складу партії та скликання позачергового з’їзду, аби ініціювати глибоку реформу політсили.

Марчел Чолаку сам балотувався на президентських виборах 2024 року і не зміг вийти до другого туру, що стало серйозним ударом по його репутації та авторитету в очах партійців.

Нагадаємо, за результатами першого туру у Румунії Джордже Ніколае Сіміон (ультраправа партія AUR) набрав 40,96% голосів, а Нікушор Дан (мер Бухареста) – 20,99%. Вони будуть змагатися у другому турі.