Рішення на 100 мільярдів: Норвегія знайшла спосіб розблокувати кошти для України

Норвегія може виділити кошти зі свого Суверенного фонду добробуту. Це дозволить розблокувати близько 140 мільярдів євро заморожених російських активів, які знаходяться у фінансових установах Бельгії.

Які кошти може виділити Норвегія?

Осло обговорює пропозицію надати понад 100 мільярдів євро як заставу для забезпечення кредиту ЄС Україні, передає 24 Канал з посиланням на The Sunday Times.

Дивіться також Мільярди для України під питанням: ЄС не може переконати Бельгію

Річ у тім, що Україна гостро потребує коштів, а Європа поки ніяк не може домовитися про допомогу Києву.

Єврокомісія запропонувала надати "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів.

Проте Бельгія, яка тримає більшість цих коштів, виступає проти ініціативи, остерігаючись судових позовів Кремля.

Виділення коштів із національного фонду Норвегії може заспокоїти країни ЄС, які сумніваються у плані Брюсселя, та стати гарантією для надання позики.

Ідея отримала підтримку в парламенті Норвегії – чотири з дев’яти політичних партій вже її схвалили.

Україна бореться не лише за свою свободу, а за свободу всієї Європи – і нашу також. Норвегія має зробити свій внесок там, де може. Це відповідально і правильно – виступити гарантом кредиту для України,

– заявила лідер Ліберальної партії Норвегії Гурі Мелбі.

За даними видання, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере відкритий до цієї пропозиції і доручив підготувати звіт про можливості її реалізації, але чекає результатів переговорів у Брюсселі та конкретного інтересу від ЄС.

Тим часом норвезькі економісти вважають, що таким чином країна могла б також компенсувати надприбутки, які отримує від продажу нафти та газу союзникам після санкцій, уведених проти Росії.

Важливо! Суверенний фонд Норвегії, який був створений у 1990 році для інвестування доходів від викопного палива, нині є найбільшим подібним фондом у світі. Його обсяг складає приблизно 1,8 трильйона євро.

Як намагаються переконати Бельгію?

Наразі очікується, що перемовники спробують домовитися з представниками Бельгії щодо механізму застави на зустрічі у п’ятницю.

До цього часу перемовини щодо використання заморожених російських коштів, розміщених у бельгійському депозитарії, не принесли результату.

Зустріч між представниками Єврокомісії та прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера і міністра закордонних справ Максіма Прево 7 листопада прориву не принесла, пише Еuronews.

Тим часом у ЄС намагаються прискорити погодження позики для України, оскільки Київ може зіткнутися з бюджетним дефіцитом уже навесні 2026 року, якщо вчасно не отримає кошти.

Чого хоче Бельгія?