Решение на 100 миллиардов: Норвегия нашла способ разблокировать средства для Украины

Норвегия может выделить средства из своего Суверенного фонда благосостояния. Это позволит разблокировать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, которые находятся в финансовых учреждениях Бельгии.

Какие средства может выделить Норвегия?

Осло обсуждает предложение предоставить более 100 миллиардов евро в качестве залога для обеспечения кредита ЕС Украине, передает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.

Смотрите также Миллиарды для Украины под вопросом: ЕС не может убедить Бельгию

Дело в том, что Украина остро нуждается в средствах, а Европа пока никак не может договориться о помощи Киеву.

Еврокомиссия предложила предоставить "репарационный кредит" на основе замороженных российских активов.

Однако Бельгия, которая держит большинство этих средств, выступает против инициативы, опасаясь судебных исков Кремля.

Выделение средств из национального фонда Норвегии может успокоить страны ЕС, которые сомневаются в плане Брюсселя, и стать гарантией для предоставления займа.

Идея получила поддержку в парламенте Норвегии – четыре из девяти политических партий уже ее одобрили.

Украина борется не только за свою свободу, а за свободу всей Европы – и нашу тоже. Норвегия должна сделать свой вклад там, где может. Это ответственно и правильно – выступить гарантом кредита для Украины,

– заявила лидер Либеральной партии Норвегии Гури Мелби.

По данным издания, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере открыт к этому предложению и поручил подготовить отчет о возможности его реализации, но ждет результатов переговоров в Брюсселе и конкретного интереса от ЕС.

Между тем норвежские экономисты считают, что таким образом страна могла бы также компенсировать сверхприбыли, которые получает от продажи нефти и газа союзникам после санкций, введенных против России.

Важно! Суверенный фонд Норвегии, который был создан в 1990 году для инвестирования доходов от ископаемого топлива, сейчас является крупнейшим подобным фондом в мире. Его объем составляет примерно 1,8 триллиона евро.

Как пытаются убедить Бельгию?

Сейчас ожидается, что переговорщики попытаются договориться с представителями Бельгии по механизму залога на встрече в пятницу.

К этому времени переговоры по использованию замороженных российских средств, размещенных в бельгийском депозитарии, не принесли результата.

Встреча между представителями Еврокомиссии и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и министра иностранных дел Максима Прево 7 ноября прорыва не принесла, пишет Еuronews.

Тем временем в ЕС пытаются ускорить согласование займа для Украины, поскольку Киев может столкнуться с бюджетным дефицитом уже весной 2026 года, если вовремя не получит средства.

Чего хочет Бельгия?