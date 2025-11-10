Укр Рус
10 ноября, 13:50
Решение на 100 миллиардов: Норвегия нашла способ разблокировать средства для Украины

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Норвегия рассматривает возможность выделения более 100 миллиардов евро из своего Суверенного фонда в качестве залога для обеспечения кредита ЕС Украине.
  • Бельгия, которая держит большинство замороженных российских активов, выступает против использования этих средств из-за опасений судебных исков со стороны Кремля.

Норвегия может выделить средства из своего Суверенного фонда благосостояния. Это позволит разблокировать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, которые находятся в финансовых учреждениях Бельгии.

Какие средства может выделить Норвегия?

Осло обсуждает предложение предоставить более 100 миллиардов евро в качестве залога для обеспечения кредита ЕС Украине, передает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.

Дело в том, что Украина остро нуждается в средствах, а Европа пока никак не может договориться о помощи Киеву.

  • Еврокомиссия предложила предоставить "репарационный кредит" на основе замороженных российских активов.
  • Однако Бельгия, которая держит большинство этих средств, выступает против инициативы, опасаясь судебных исков Кремля.

Выделение средств из национального фонда Норвегии может успокоить страны ЕС, которые сомневаются в плане Брюсселя, и стать гарантией для предоставления займа.

Идея получила поддержку в парламенте Норвегии – четыре из девяти политических партий уже ее одобрили.

Украина борется не только за свою свободу, а за свободу всей Европы – и нашу тоже. Норвегия должна сделать свой вклад там, где может. Это ответственно и правильно – выступить гарантом кредита для Украины, 
– заявила лидер Либеральной партии Норвегии Гури Мелби.

По данным издания, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере открыт к этому предложению и поручил подготовить отчет о возможности его реализации, но ждет результатов переговоров в Брюсселе и конкретного интереса от ЕС.

Между тем норвежские экономисты считают, что таким образом страна могла бы также компенсировать сверхприбыли, которые получает от продажи нефти и газа союзникам после санкций, введенных против России.

Важно! Суверенный фонд Норвегии, который был создан в 1990 году для инвестирования доходов от ископаемого топлива, сейчас является крупнейшим подобным фондом в мире. Его объем составляет примерно 1,8 триллиона евро.

Как пытаются убедить Бельгию?

Сейчас ожидается, что переговорщики попытаются договориться с представителями Бельгии по механизму залога на встрече в пятницу.

  • К этому времени переговоры по использованию замороженных российских средств, размещенных в бельгийском депозитарии, не принесли результата.
  • Встреча между представителями Еврокомиссии и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и министра иностранных дел Максима Прево 7 ноября прорыва не принесла, пишет Еuronews.

Тем временем в ЕС пытаются ускорить согласование займа для Украины, поскольку Киев может столкнуться с бюджетным дефицитом уже весной 2026 года, если вовремя не получит средства.

Чего хочет Бельгия?

  • Премьер Бельгии Барт де Вевер выразил обеспокоенность, что его правительство может оказаться перед юридической ответственностью перед Россией из-за возможных исков Кремля.

  • Он очертил условия, при которых Бельгия готова поддержать "репарационный заем" для Украины. В частности, Бельгия хочет полного распределения юридических рисков между всеми странами ЕС и гарантий на случай, если деньги придется возвращать России.

  • На октябрьском саммите ЕС де Вевер требовал гарантий, которые защитили бы Бельгию от финансовых и юридических рисков, но так их не получил. В итоге европейские лидеры не поддержали это предложение.