Норвегія виділить Україні грошову допомогу: куди спрямують понад 1 мільярд крон

Уряд Новергії виділить 1,2 мільярда норвезьких крон на розробку та закупівлю морських дронів для України цьогоріч. Це також передбачає постачання безекіпажних суден як від норвезької, так і від української промисловості.

Яку допомогу надасть Україні Норвегія

Кошти виділяються з урядової програми Нансена, про що повідомили в уряді країни.

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Йонас Гар Стьоре Прем'єр-міністр Норвегії Норвезька морська галузь є світовим лідером. Я радий, що ці компетенції також можуть бути використані для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські дрони для розвідки, наступальних операцій та захисту від російських атак.

Наразі у межах норвезько-української промислової співпраці розробляються морські надводні дрони. Наразі для продовження підтримки цієї діяльності уряд ухвалив рішення виділити 1,2 мільярда крон із програми Нансена на розробку та закупівлю у 2026 році, із залученням норвезької та української промисловості.

Цікаво! Мета програми – це поставити 200-й безекіпажний корабель до кінця року.

Парламент Норвегії, відповідно до пропозиції уряду, схвалив продовження військової підтримки України у 2026 році на суму 70 мільярдів норвезьких крон. Кошти розподіляються у тісній координації з українською владою, щоб забезпечити їх максимально ефективне використання для потреб України.

Що ще відомо про допомогу від Норвегії

Володимир Зеленський повідомив на початку червня, що зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії. Він зазначив, що країна готова допомогти Україні з ППО.

Зокрема, у березні Норвегія виділила 200 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України. Гроші буди надані через проєкт Світового банку PEACE.