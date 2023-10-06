Естонія надає допомогу українцям: як отримати 11 тисяч гривень

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, значна кількість країн надали українцям соціальну допомогу. Йдеться про грошові виплати, а також гуманітарні вантажі.

Хто може отримати виплати

Естонська рада у справах біженців запровадила грошові виплати для українців, які будуть надаватися громадян після рішення спеціальної комісії. Щомісячно особа зможе отримувати 3,6 тисячі гривень, гроші виплачуватимуться протягом 3 місяців.

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Кошти зможуть отримати жителі:

Донеччини;

Херсонщини;

Луганщини;

Миколаївщини;

Харківщини;

Запоріжчини.

Для того аби отримувати виплати, вам потрібно підтвердити своє проживання в одній з вказаних вище областей. Щоб подати заяву на допомогу скористайтесь одним з сервісів:

офіційний сайт, де надається допомога;

телефон контакт-центру 067-10-52-803.

Яку ще допомогу можуть отримати українці

Якщо громадяни були вимушені покинути своє місце проживання і переїхати в іншу частину України, вони можуть отримати виплати для ВПО. Розмір цієї допомоги:

2 тисячі гривень – дорослі (старше 18 років);

3 тисячі гривень – діти, особи з інвалідністю.

Щоб оформити ці виплати, необхідно отримати статус переселенця. Заяву можна подати у ЦНАПі.

Масштабну міжнародну допомогу українці отримали і від ООН. Деяким громадянам виплатили по 6 600 гривень. Ці кошти надали тим, хто найбільше постраждав внаслідок військових дій.