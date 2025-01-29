Іспанія оголосила про виділення нової допомоги для України

Україна отримає нову гуманітарну допомогу. Йдеться про 10 мільйонів євро.

Допомога Україні від Іспанії

Про новий пакет допомоги оголосив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє 24 канал з посиланням на МЗС Іспанії.

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сьогодні відвідав Україну, щоб оцінити наслідки російської агресії на українській території та оголосити про надання додаткових десяти мільйонів євро гуманітарної допомоги,

– йдеться на сайті відомства.

Крім того, Альбарес відкрив культурний центр, створений завдяки Фонду довіри Іспанія-ЮНЕСКО, разом зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле.

У тексті йдеться про те, що цей центр має на меті створення простору, присвяченого культурі як чиннику миру та стійкості в умовах війни та післявоєнного періоду в Україні. Наголошується, що культурний сектор України втратив 90% своїх ресурсів через війну, спричинену російським вторгненням.

Цей центр є частиною всебічного зобов’язання Іспанії щодо відновлення України, що сьогодні втілилося в новому оголошенні про 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги від Іспанського агентства міжнародного співробітництва,

– повідомили у МЗС Іспанії.

Важливо! Гроші додаються до 100 мільйонів, які вже були передані Україні від початку війни. Крім того, Іспанія також виділила 400 мільйонів євро на реконструкцію країни з моменту початку повномасштабного вторгнення.