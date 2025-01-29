Іспанія оголосила про виділення нової допомоги для України
- Іспанія оголосила про надання Україні нової гуманітарної допомоги на суму 10 мільйонів євро.
- Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відвідав Україну і відкрив культурний центр разом з Фондом довіри Іспанія-ЮНЕСКО.
Україна отримає нову гуманітарну допомогу. Йдеться про 10 мільйонів євро.
Допомога Україні від Іспанії
Про новий пакет допомоги оголосив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє 24 канал з посиланням на МЗС Іспанії.
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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сьогодні відвідав Україну, щоб оцінити наслідки російської агресії на українській території та оголосити про надання додаткових десяти мільйонів євро гуманітарної допомоги,
– йдеться на сайті відомства.
Крім того, Альбарес відкрив культурний центр, створений завдяки Фонду довіри Іспанія-ЮНЕСКО, разом зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле.
У тексті йдеться про те, що цей центр має на меті створення простору, присвяченого культурі як чиннику миру та стійкості в умовах війни та післявоєнного періоду в Україні. Наголошується, що культурний сектор України втратив 90% своїх ресурсів через війну, спричинену російським вторгненням.
Цей центр є частиною всебічного зобов’язання Іспанії щодо відновлення України, що сьогодні втілилося в новому оголошенні про 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги від Іспанського агентства міжнародного співробітництва,
– повідомили у МЗС Іспанії.
Важливо! Гроші додаються до 100 мільйонів, які вже були передані Україні від початку війни. Крім того, Іспанія також виділила 400 мільйонів євро на реконструкцію країни з моменту початку повномасштабного вторгнення.