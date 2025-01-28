Яке зовнішнє фінансування чекає на Україну у 2025 році

ЄІБ надасть Україні у 2025 році 200 мільйонів євро (це майже 209 мільйонів доларів) на відновлення ГЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України 200 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак.

Також Україна отримає 100 мільйонів євро (понад 104 мільйони доларів) від ЄІБ для збільшення енергоефективності українських громад, а також модернізацію системи централізованого опалення. Кошти мають витратити на закупівлю:

котлів;

двигунів;

турбін та іншого сукупного обладнання.

Яку ще допомогу отримає Україна:

в рамках Ukraine Facility Україні буде передано 12 мільярдів євро (понад 12,5 мільярдів доларів);

Україні буде передано 12 мільярдів євро (понад 12,5 мільярдів доларів); завдяки Механізму розширеного фінансування від МВФ, надійде 4 транші на загалом 2,5 мільярди доларів;

Зверніть увагу! Україна також отримає допомогу від G7 в межах ініціативи ERA. Йдеться про кошти, що надаються в рахунок доходів від заморожених російських активів.