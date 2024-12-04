Данія надасть Україні допомогу на відновлення пошкодженої енергетики
Данія надасть 6 мільйонів євро. Вони будуть направлені на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.
Яку допомогу отримає Україна від Данії
Кошти спрямують у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.
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Про надання допомоги йшлося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з Міністром у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст. Представниця Данії вперше прибула з візитом до Києва.
Участь у зустрічі також взяли:
- Віце-президент Європейського Парламенту Крістель Шальдемозе;
- депутати Європарламенту від Данії Мортен Льоккегор, Асгер Крістенсен, Стін Боссе та Маріанна Вінд.
На початку зустрічі Марія Б’єрре Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 мільйонів буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства,
– йдеться у тексті.
Про що йшлося під час зустрічі Данії та України
Зокрема під час зустрічі, сторони зосередились на обговоренні питань, які пов’язані:
- з процесом розширення Європейського Союзу;
- вступом України до Євросоюзу;
- трансформацій, які необхідні країні на цьому шляху.
Для нас дуже важливо на постійній основі мати тісний діалог з партнерами на всіх рівнях: як у Парламенті, так і в Уряді. Переконана, що ми зможемо побудувати найбільш ефективний формат комунікації. Рада бачити представників Європарламенту з різних політичних груп, але з однієї країни, які послідовно демонструють свою підтримку України. Для нас ваша єдність дуже важлива, і ми вдячні за неї,
– підкреслила Віце-прем’єр-міністр.
Зауважте! Під час зустрічі країни зосередилися на календарі переговорного процесу. Зокрема у контексті головування Данії в ЄС у другій половині 2025 року.