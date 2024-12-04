Яку допомогу отримає Україна від Данії

Кошти спрямують у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

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Про надання допомоги йшлося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з Міністром у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст. Представниця Данії вперше прибула з візитом до Києва.

Участь у зустрічі також взяли:

Віце-президент Європейського Парламенту Крістель Шальдемозе;

депутати Європарламенту від Данії Мортен Льоккегор, Асгер Крістенсен, Стін Боссе та Маріанна Вінд.

На початку зустрічі Марія Б’єрре Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 мільйонів буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства,

– йдеться у тексті.

Про що йшлося під час зустрічі Данії та України

Зокрема під час зустрічі, сторони зосередились на обговоренні питань, які пов’язані:

з процесом розширення Європейського Союзу;

вступом України до Євросоюзу;

трансформацій, які необхідні країні на цьому шляху.

Для нас дуже важливо на постійній основі мати тісний діалог з партнерами на всіх рівнях: як у Парламенті, так і в Уряді. Переконана, що ми зможемо побудувати найбільш ефективний формат комунікації. Рада бачити представників Європарламенту з різних політичних груп, але з однієї країни, які послідовно демонструють свою підтримку України. Для нас ваша єдність дуже важлива, і ми вдячні за неї,

– підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Зауважте! Під час зустрічі країни зосередилися на календарі переговорного процесу. Зокрема у контексті головування Данії в ЄС у другій половині 2025 року.