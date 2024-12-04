Яку допомогу отримає Україна від ЄС та США
Україна отримає кошти в рамках ініціативи Великої сімки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.
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Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з Європейським Союзом та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі.
Фактично, ця позика для України безповоротною, оскільки вона погашатиметься через прибутки від заморожених російських активів. Кінцевий розмір допомоги буде визначено після того, як усі країни-учасниці затвердять розмір внесків.
Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування Сполученими Штатами у 20 мільярдів доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 мільярдів євро,
– йдеться в повідомленні Мінфіну.
Щоб отримати допомогу, Україна має виконати 14 заходів у таких напрямках:
- оборонна промисловість;
- держуправління;
- макрофінансова стабільність;
- держпідприємства;
- верховенство права;
- енергетика;
- боротьба з корупцією.