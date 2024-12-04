Какую помощь получит Украина от ЕС и США

Украина получит средства в рамках инициативы Большой семерки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Следующий важный шаг в привлечении средств за счет замороженных активов страны-агрессора. В последние месяцы мы активно работали с Европейским Союзом и другими сторонами в рамках инициативы, чтобы достичь конкретных результатов в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2025 году и в дальнейшем.

Фактически, этот заем для Украины безвозвратным, поскольку он будет погашаться через доходы от замороженных российских активов. Конечный размер помощи будет определен после того, как все страны-участницы утвердят размер взносов.

Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование Соединенными Штатами в 20 миллиардов долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять 18 миллиардов евро,

– говорится в сообщении Минфина.

Чтобы получить помощь, Украина должна выполнить 14 мероприятий в следующих направлениях: