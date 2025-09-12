Нова програма для України: МВФ перегляне терміни війни

Міжнародний валютний фонд обговорює перехід до нової програми для України. Вона повинна об'єднати допомогу МВФ, зовнішніх донорів і внутрішні ресурси

Якою буде нова програма МВФ для України?

МВФ можливість підготовки нової програми для України замість продовження чинної. При цьому організація має намір дати нову оцінку тривалості війни, пише 24 Канал з посиланням на брифінг директорки Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак.

За словами Козак, 9 вересня прем'єр-міністр України разом з головою Національного банку і міністром фінансів офіційно звернулися до МВФ з проханням про нову програму.

Наступним кроком стане обговорення макроекономічної політики між експертами Фонду та українською владою.

Важливо! На переговорах будуть обговорювати заходи щодо підтримки стабільності, фінансування критично важливих витрат і відновлення стійкості державного боргу України.

Козак зазначила, що фахівці МВФ спільно з українською стороною зараз оцінюють потреби у фінансуванні на решту 2025 року, а також на 2026 рік і на середньострокову перспективу.

Робота включає підготовку фіскального плану, обговорення пріоритетів бюджетних витрат, обмежень витрат і шляхів мобілізації доходів. Додатково аналізуються зовнішні джерела фінансування та можливості внутрішнього ринку.

І, звісно ж, частина цього обговорення включатиме розгляд того, які припущення можна зробити щодо можливих термінів війни та як це якнайкраще врахувати в макроекономічній структурі та фінансових потребах,

– пояснила Козак.

Окремо обговорюється структура майбутнього пакета фінансової допомоги. Вона повинна враховувати баланс між коштами МВФ, підтримкою зовнішніх донорів і внутрішніми ресурсами.

Представник МВФ підкреслила, що увага Фонду зосереджена саме на переході до нової програми.

Що стосується наявної програми, то зараз у мене немає для вас жодних докладних відомостей, але можу сказати, що зараз основна увага приділяється переходу до нової програми,

– додала вона.

Козак також зазначила, що МВФ має намір продовжувати тісну співпрацю з українською владою для забезпечення економічної та фінансової стабільності країни.

Що потрібно знати про співробітництво МВФ та України?