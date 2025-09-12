Новая программа для Украины: МВФ пересмотрит сроки войны

Международный валютный фонд обсуждает переход к новой программе для Украины. Она должна объединить помощь МВФ, внешних доноров и внутренние ресурсы

Какой будет новая программа МВФ для Украины?

МВФ возможность подготовки новой программы для Украины вместо продления действующей. При этом организация намерена дать новую оценку продолжительности войны, пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг директора Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

По словам Козак, 9 сентября премьер-министр Украины вместе с главой Национального банка и министром финансов официально обратились к МВФ с просьбой о новой программе.

Следующим шагом станет обсуждение макроэкономической политики между экспертами Фонда и украинскими властями.

Важно! На переговорах будут обсуждать меры по поддержанию стабильности, финансирования критически важных расходов и восстановление устойчивости государственного долга Украины.

Козак отметила, что специалисты МВФ совместно с украинской стороной сейчас оценивают потребности в финансировании на оставшуюся часть 2025 года, а также на 2026 год и на среднесрочную перспективу.

Работа включает подготовку фискального плана, обсуждение приоритетов бюджетных расходов, ограничений расходов и путей мобилизации доходов. Дополнительно анализируются внешние источники финансирования и возможности внутреннего рынка.

И, конечно же, часть этого обсуждения будет включать рассмотрение того, какие предположения можно сделать относительно возможных сроков войны и как это лучше учесть в макроэкономической структуре и финансовых потребностях,

– объяснила Козак.

Отдельно обсуждается структура будущего пакета финансовой помощи. Она должна учитывать баланс между средствами МВФ, поддержкой внешних доноров и внутренними ресурсами.

Представитель МВФ подчеркнула, что внимание Фонда сосредоточено именно на переходе к новой программе.

Что касается имеющейся программы, то сейчас у меня нет для вас никаких подробных сведений, но могу сказать, что сейчас основное внимание уделяется переходу к новой программе,

– добавила она.

Козак также отметила, что МВФ намерен продолжать тесное сотрудничество с украинскими властями для обеспечения экономической и финансовой стабильности страны.

Что нужно знать о сотрудничестве МВФ и Украины?