Пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу: НБУ затвердив стратегію

НБУ затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Її підготовка є одним із вимог МВФ у межах програми розширеного фінансування. Україна виконала черговий структурний маяк

Про що йдеться у стратегії від НБУ

НБУ повинен був затвердити стратегію до кінця червня, що вдалося зробити. Стратегія визначає послідовність етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов для пом’якшення обмежень, переходу до гнучкого курсу та повернення з рештою до інфляційного таргетування.

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Стратегія складається з трьох напрямків:

перехід до більшої гнучкості курсу;

пом'якшення валютних обмежень;

повернення до принципів інфляційного таргетування.

Національний банк впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов. Так, наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються,

– йдеться у повідомленні банку.

Реалізація стратегії буде прив’язуватися не до часу, а до передумов. Такий підхід дозволить повернутися у до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом у впорядкований, консистентний спосіб, що дасть змогу мінімізувати ризики для цінової й фінансової стабільності та збільшити потенціал для сталого економічного відновлення.

У НБУ додали, що жорсткі монетарні умови будуть зберігатися шляхом підтримання високого рівня відсоткових ставок у реальному вимірі. Це забезпечить високу привабливість гривневих активів і дасть змогу мінімізувати ризики для стійкості курсу.

МВФ не встановлював жодних часових рамок, коли НБУ повинен повернутися до плаваючого курсу, все визначатимуть передумови

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій у квітні розповідав для 24 Каналу, що Україна дійсно зобов’язалася затвердити цю стратегію до кінця червня 2023 року, проте дедлайну для виконання визначених нею кроків не передбачено.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Якщо деталізувати, то пом’якшення, скасування валютних обмежень чи зміна режимів відбуватиметься поступово, без прив’язки до певних дат. Прив’язка буде до макроекономічних і фінансових передумов. Кожен крок в межах валютної лібералізації здійснюватиметься за умови наявності належних макроекономічних передумов і на підставі аналізу потенційних наслідків.

Також він виділив певні передумови до гнучкості курсу: