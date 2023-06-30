НБУ утвердил стратегию до конца июня

До конца июня 2023 г. НБУ должно было выполнить эти условия МВФ, что частично удалось сделать. Также ими предусмотрен постепенный возврат к инфляционному таргетированию.

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Стратегия состоит из трех направлений:

переход к большей гибкости курса;

смягчение валютных ограничений;

возврат к принципам инфляционного таргетирования

Национальный банк будет вводить Стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок. Так, например, сложившиеся надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить целый ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для последующих шагов еще формируются,

– говорится в сообщении банка.

Курс будет привязан не ко времени, а к предпосылкам. Такой подход позволит вернуться к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом. Это будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и увеличить потенциал для устойчивого экономического восстановления.

В НБУ добавили, что жесткие монетарные условия будут сохраняться путём поддержания высокого уровня процентных ставок в реальном измерении. Это обеспечит высокую привлекательность гривневых активов и позволит минимизировать риски для устойчивости курса.

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Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий рассказал 24 Канала, что МВФ действительно хочет выполнения этих условий до конца июня, однако дедлайна как такового нет.

Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Если детализировать, то смягчение, отмена валютных ограничений или изменение режимов будет происходить постепенно, без привязки к определенным датам. Привязка будет к макроэкономическим и финансовым предпосылкам. Каждый шаг в рамках валютной либерализации будет осуществляться при наличии надлежащих макроэкономических предпосылок и на основании анализа потенциальных последствий.

Также он выделил определенные предпосылки к гибкости курса: