НБУ затвердило стратегію до кінця червня

До кінця червня 2023 року НБУ повинно було виконати ці умови МВФ, що частково вдалося зробити. Також ними передбачено поступове повернення до інфляційного таргетування.

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Стратегія складається з трьох напрямків:

перехід до більшої гнучкості курсу;

пом'якшення валютних обмежень;

повернення до принципів інфляційного таргетування.

Національний банк впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов. Так, наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються,

– йдеться у повідомленні банку.

Курс буде прив'язаний не до часу, а до передумов. Такий підхід дозволить повернутися у до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом. Це відбуватиметься у впорядкований, консистентний спосіб, що дасть змогу мінімізувати ризики для цінової й фінансової стабільності та збільшити потенціал для сталого економічного відновлення.

У НБУ додали, що жорсткі монетарні умови будуть зберігатися шляхом підтримання високого рівня відсоткових ставок у реальному вимірі. Це забезпечить високу привабливість гривневих активів і дасть змогу мінімізувати ризики для стійкості курсу.

МВФ встановив конкретні часові рамки, коли НБУ повинен повернутись до "плаваючого курсу"

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів для 24 Каналу, що МВФ дійсно хоче виконання цих умов до кінця червня, проте дедлайну як такого немає.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Якщо деталізувати, то пом’якшення, скасування валютних обмежень чи зміна режимів відбуватиметься поступово, без прив’язки до певних дат. Прив’язка буде до макроекономічних і фінансових передумов. Кожен крок в межах валютної лібералізації здійснюватиметься за умови наявності належних макроекономічних передумов і на підставі аналізу потенційних наслідків.

Також він виділив певні передумови до гнучкості курсу: