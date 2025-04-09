Трамп готується ввести великі мита на імпорт ліків: яка причина

Адміністрація Дональда Трампа готується ввести мита на фармацевтичні препарати. Причиною цього у Білому домі називають цілковиту втрату вітчизняного виробництва ліків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про мита, які Трамп хоче ввести на імпорт ліків

На урочистому заході зі збору коштів для республіканців у Палаті представників Дональд Трамп заявив, що збирається оголосити дуже скоро великі мита на фармацевтичні препарати.

Як тільки ми це зробимо, вони (компанії – 24 Канал) це почують, вони покинуть Китай, покинуть інші місця, тому що їм доведеться – більшість їхньої продукції продається тут, і вони відкриватимуть свої заводи по всій нашій країні,

– сказав президент США.

Трамп також сказав, що перевага, яку Сполучені Штати мають над усіма, полягає в тому, що "ми – великий ринок".

Трамп давно нарікав на брак американського фармацевтичного виробництва і неодноразово обіцяв встановити мита, щоб збільшити потужності в країні.

Його адміністрація дала зрозуміти, що скористається так званими "повноваженнями", передбаченими розділом 232, щоб запровадити мита, хоча й не розпочала необхідне для цього розслідування.

Довідково! Білий дім обґрунтовує нові мита параграфом 232 Закону США про розширення торгівлі. Він дозволяє обмежувати імпорт, якщо він загрожує національній безпеці країни.

"Ми оголосимо про (мита на – 24 Канал) фармацевтичні препарати в якийсь момент у недалекому майбутньому. Ми більше не виробляємо фармацевтичну продукцію, і якщо у нас виникнуть проблеми, такі як війни або щось інше, нам знадобиться сталь, нам знадобляться фармацевтичні препарати", – заявив американський лідер.

Окрім фармацевтичних препаратів, у Білому домі окремо пообіцяли ввести додаткові галузеві податки на пиломатеріали та напівпровідникові мікросхеми, хоча терміни та деталі цього досі незрозумілі.

До слова, раніше Дональд Трамп ввів мита проти всіх країн світу. Під список потрапили майже всі союзники Сполучених Штатів, Китай, країни Африки, Україна тощо.

Водночас у самому списку були відсутні такі країни як Росія та Білорусь. У Білому домі пояснюють це тим, що проти цих держав уже запроваджені санкції, які "унеможливлюють торгівлю" з цими країнами.